Poslední test před mistrovstvím světa

Dolní Kounice

Noční prohlídka ukáže život na hradě

Vydat se do časů dávno minulých mohou účastníci speciální noční prohlídky hradu a zámku v Dolních Kounicích na Brněnsku nazvané Život na hradě. Kdo sem v sobotu 4. května zamíří, dostane šanci nahlédnout do všedních dnů obyvatel památky. První skupinka vyrazí v 19 hodin, poslední ve 22.20, putování trvá 45 minut. Koupit si vstupenky za 180 korun mohou zájemci na webu regionivancicko.cz.

Břeclav

Festival láká na šťavnaté burgery

Milovníci street foodu a šťavnatých hamburgerů si přijdou na své o víkendu 4. až 5. května v Břeclavi. Putovní Burger street festival se koná v místním areálu Pod zámkem v sobotu od 10 do 21 hodin, v neděli pak od 10 do 20. Návštěvníci si mohou vybrat z desítek druhů burgerů včetně pikantních nebo veganských, chybět nebudou domácí hranolky nebo sladké speciality. Vstup je zdarma.

Kuželov

Badatelé se u mlýna vydají do pravěku

Vyzkoušet si práci archeologa či paleontologa mohou malí i velcí badatelé v sobotu 4. května od 10 do 17 hodin u větrného mlýna v Kuželově na Hodonínsku. Akce s názvem Hurá do pravěku zabrousí i do světa dinosaurů a přiblíží, jak se žilo v pravěku. Zájemci se seznámí s fosiliemi, jako jsou trilobiti, ale také se třeba dozvědí, co se děje s nejhezčími archeologickými nálezy a kam je mohou chodit obdivovat.

Vedrovice

Den obce oslaví tancem, zpěvem i dobrotami

Vystoupení tanečních a pěveckých souborů budou hlavním tahákem Dne obce Vedrovice na Znojemsku, který připadá na sobotu 4. května. Kulturní program začíná na návsi ve 13.30, vstupné je 50 korun. Lidé mohou také zavítat na prohlídku vlastivědných a archeologických expozic do Muzea a informačního centra Vedrovice, na jehož dvoře ochutnají dobroty z místní cukrárny.

Tišnov

Trhová slavnost připomene historii města

Ukázky starých řemesel, šermířských soubojů i pradávné hudby čekají návštěvníky Tišnova na Brněnsku v sobotu 4. května na zdejší trhové slavnosti, která připomene 470 let od potvrzení privilegií města. Akce začíná v 15 hodin a vstup je zdarma, hlavní dění se uskuteční na náměstí Míru. Děti se mohou svézt na historickém kolotoči, užít si divadelní představení, zapojit se do dílničky nebo si projít stezku radnicí. Po celé odpoledne budou připraveny stánky s občerstvením, o kulturní program se postará skupina Bakchus se středověkou hudbou, žongléři z Divadla Kufr a šermíři ze skupiny Victorius.

Vratěnín

Bunkr odhalí svá tajemství

Jak fungoval shoz na granát, periskop či ruční ventilátor, se mohou dozvědět zájemci při prohlídce bunkru z roku 1937 u Vratěnína na Znojemsku. Kromě ukázky dobového vojenského materiálu, který si mohou návštěvníci osahat, připravil Spolek pohraniční historie i falešnou hranici, která slouží jako připomínka pádu železné opony. Zavítat na komentované prohlídky řopíku obklopeného krásnou přírodou a oslavit svobodu slova i pohybu mohou zvědavci v sobotu 4. května od 9 do 18 hodin a v neděli 5. května od 9 do 16 hodin.

Slavkov u Brna

Bezva Fest myslí i na nejmenší

Užít si kolotoče, nechat se nalíčit nebo zdolat nejdelší nafukovací překážkovou dráhu v Česku mohou návštěvníci rodinné akce Bezva Fest ve Slavkově u Brna. V sobotu 4. května od 10 hodin si zájemci užijí několik zábavních zón, ve kterých si přijdou na své jak nejmenší třeba při závodu batolat či kočárků, tak milovníci konzolí a počítačových her. O hudební show se postará třeba popová skupina Slza či bývalý vítěz Českého slavíka v kategorii Objev roku Michal Horák, dětské fanoušky potěší youtuber Tary nebo písničkářka Míša Růžičková. Vstupenky jsou k dostání v síti Ticketportal.