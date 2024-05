Děda chtěl vnučku do péče kvůli týrání. Zmanipuloval ji k výmyslům, soudí ho

Děda má navíc zakázaný styk s vnučkou, který vydal soud poté, co zamítl jeho návrh na svěření děvčátka do péče. Už předtím byl řadu let režim setkávání dědy s vnučkou určený soudním rozhodnutím na základě předchozí neúspěšné žádosti o svěření. Po zákazu vydání skončila dívka v létě 2021 na pět měsíců v brněnském krizovém centru.

Státní zástupkyně Vendula Zídková muže viní z toho, že vnučku zmanipuloval. Podle obžaloby její matku, která je dcerou obžalovaného, pomlouval.

„Sděloval jí nepravdivé a negativní informace o její matce. Tvrdil, že se bude snažit, aby byli pořád spolu, že někteří dědečkové jsou jako rodiče. Nepřiměřeným způsobem vnučku zatahoval do úředních záležitostí a pouštěl jí nahrávky z jednání se sociální pracovnicí,“ uvedla Zídková v obžalobě u Městského soudu v Brně.

Opírá se při tom o znalecký posudek vypracovaný psycholožkou Marcelou Landovou. Muž podle jejích závěrů vnučku naváděl proti matce. „Mnohá její tvrzení byla ovlivněna dědečkem. Jeho vliv byl velký. Dítě bylo emočně zmanipulované dědou proti vlastní matce. Jeho motivací je mít dítě ve své péči,“ vysvětlila psycholožka s tím, že dívčina výpověď je proto nevěrohodná.

Chyběla laskavost a láskyplnost, tvrdí děda

Závěry soudní znalkyně obžalovaný odmítl. Jak upozornil server Brňan, na jeho stranu se přiklonil i známý psycholog Karel Humhal, jehož vyjádření si obhajoba vyžádala. Upozornil, že některé poznatky ze spisové dokumentace a vlastního psychologického vyšetření Landová zdůraznila, zatímco jiné upozadila.

„Znalkyně vlastním posudkem přispěla k převážení misek vah jedním směrem, a to ve prospěch matky a v neprospěch dědečka. Závěry pak zcela dostatečně a přesvědčivě nezdůvodnila,“ zdůraznil psycholog.

Podle muže se ho vnučka opakovaně ptala, proč nemůže bydlet u něj, a zároveň si stěžovala, že jsou na ní doma zlí a nechce tam být. Vlastní dceři vytýkal nedostatečnou péči, stravování i hygienu dítěte, což musel zajišťovat v odpovídající míře sám, když pobývala u něj.

„Nejhorší na tom bylo, že chyběla laskavost a láskyplnost. A samozřejmě také kruté bití a nadávky. Dcera se o oni prostě nezajímala. Od vnučky jsem slyšel: ‚Maminka mi říkala, že jsem jí zkazila život‘,“ prohlásil v úterý obžalovaný před soudem.

Aby zmapoval situaci a získal případné důkazy, umístil muž do bytu své dcery bez jejího vědomí zvukové zařízení. „Neměl jsem jinou možnost zjistit, co se u nich doma děje,“ hájil se. Podle jeho slov záznamy zachytily urážky, hrubé nadávky, zvuky silných úderů a bití. „Ze strany vnučky je na něm slyšet něco mezi pláčem a naříkáním,“ zmínil její děda.

Kopnutí do břicha se řešilo i ve škole

Dívka popsala, jak s ní matka zacházela, policistům a také soudní znalkyni. „Ona je na mě zlá. Křičela na mě, tahá mě za vlasy a shazuje mě na zem. Potom mě kope někdy do břicha a někdy mezi nohy. Nechává mě na balkoně, dala mně na zadek a bouchla mě sušákem. Nebo mě i chytla za krk,“ vylíčila.

Dívčino zranění probírali také na základní škole, kterou navštěvovala. Jedna z učitelek totiž odposlechla, jak se baví se spolužačkou o situaci doma. „Mamka mě kopla do bříška a moc mě to bolí,“ měla podle učitelky říct dívenka.

Vzala si ji proto stranou, následně u ní objevila různé škrábance, modřiny a další drobná poranění. O kopnutí do břicha se ve své zprávě zmínila i školní psycholožka. Naopak dvě učitelky z mateřské školy, kam předtím dívenka docházela, žádné zanedbání péče, problémy či újmu nezaznamenaly.

Komplikovanou rodinnou situaci mezi dědou, jeho dcerou a vnučkou rozplétá soudce David Otevřel už víc než rok. K uzavření případu už zbývá pouze podrobit obžalovaného psychologickému vyšetření soudním znalcem. Původně jej odmítal kvůli tomu, že v minulosti už jedno podobné podstoupil.

„Člověk se nemění. Považuji za skandální, že jako oznamovatel jsem obžalován za to, že jsem oznámil trápení vnučky. To je neuvěřitelné,“ reagoval muž v úterý. Po dlouhém přemýšlení nakonec k podstoupení odborného vyšetření svolil. Kdyby odmítl, chtěl Otevřel přistoupit k vymáhání.

Dívčina matka se úterního líčení nezúčastnila. Už dříve veškerá obvinění z týrání odmítla. „Můj otec má výhrady ke všemu, co dělám,“ zmínila. Dcera byla podle ní dědou zmanipulovaná.