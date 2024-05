Za 4+1 až půl milionu. Na úplatky pro získání bytu byl ceník, zaznělo u soudu

„Chcete do nájmu obecní byt? Zařídíme i nemožné.“ Takový reklamní slogan by si mohla dát do svého štítu brněnská realitní kancelář PJ Reality Zdeňka Červinky.

Podle obžaloby si právě on společně s někdejším politikem ODS Otakarem Bradáčem rozděloval úplatky za to, že dostali „svého“ člověka do městského bytu. Právě Bradáč jako šéf bytové komise v městské části Brno-střed měl podle spisu zásadní vliv na to, kdo se k takovému bydlení dostane.

Oba policie stíhá stejně jako Červinkovu asistentku Evu Vágnerovou, která má status spolupracující obviněné. Podle ní se o schopnostech kanceláře, v níž pracovala od roku 2017, „všeobecně vědělo“. Dokonce existoval i jakýsi ceník v podobě výše úplatků, které bylo potřeba uhradit.

Chtěl-li zájemce malý byt v nepříliš atraktivní lokalitě, stačil úplatek asi 150 tisíc korun. Za dispozici 4+1 například v lukrativním historickém jádru Brna už dotyčný musel přinést sumu 450 tisíc. K bytu se pak dostal mnohem rychleji, než kdyby si musel vyčekat pořadník. Vágnerová to uvedla ve výpovědi v přípravném řízení, kterou soudce na středečním líčení předčítal.

„Výši částek určoval pan Bradáč,“ řekl policii Červinka. Sám si podle svých slov z úplatku ponechal pokaždé asi 40 až 50 tisíc. Policie mu klade za vinu, že takto vybral peníze ve zhruba třinácti případech. Vágnerová prohlásila, že sama ví o asi desíti.

Bradáč braní úplatků popřel

K soudu ve středu dorazil i hlavní obviněný Bradáč, a to poprvé od zadržení v roce 2022. V případě policisty Jiřího Vlčka, kterého žaloba viní, že za úplatek zařídil městský byt pro dceru, figuroval jako svědek. Vyšetřování jeho samotného totiž stále pokračuje.

Bradáč jakékoliv přebírání úplatků důrazně popřel. „Pana Vlčka neznám, nikdy jsem ho neviděl, nic o něm nevím, o jeho trestné činnosti mi nic není známé. Domnívám se, že žádná trestná činnost spáchaná nebyla. Domnívám se, že mně ani žádné jiné osobě finanční prostředky neposkytl,“ pronesl Bradáč.

Zároveň odmítl, že by byl jako šéf bytové komise schopen ovlivnit přidělení obecního bytu. „Neznám techniku, jak bych byl schopen ovlivnit komisi, která je kolektivním orgánem,“ prohlásil. Podotkl také, že stanovisko komise je pouze doporučující a rozhoduje až rada městské části. Jak však následně přiznal, rada v naprosté většině případů dala na názor jeho komise.

„Je pravdou, že v některých případech mě pan Červinka požádal o podporu některého žadatele. Ta spočívala v tom, že jsem ho svým hlasem podpořil, ale každý má možnost hlasovat jinak,“ vysvětloval.

Jeho výpověď ovšem proti těm ostatním stojí osamoceně, proto i státní zástupkyně Petra Lastovecká upozornila, že si příliš nepomohl. „Pan Bradáč vypovídá stále stejně,“ poznamenala po jednání. Na dotaz, jestli se tak nevystavuje stíhání za křivou výpověď, nechtěla odpovědět.