Zaměstnanci jatek tloukli zvířata tyčí do hlavy. Soud rozdal tresty za týrání

Na zacházení se zvířaty na jatkách upozornil před dvěma lety zveřejněnými záběry spolek Zvířata nejíme. Zaměstnanci jatek na nich při vykládce z nákladních aut do prasat či krav kopali, dávali jim elektrošoky a radili si, jak seleti šlápnout na hlavu.

Obžalobě čelili Krnáč, který tehdy na jatkách pracoval podle žalobce bez zaměstnaneckého poměru, a tehdejší zaměstnanci jatek Karel Chytka a Martin Sion. Krnáč, v předchozích letech opakovaně trestaný, jako jediný uvedl, že se cítí vinen, nerozporoval ani žádný důkaz. Dnes řekl, že svého jednání lituje.

Zbylí dva obžalovaní se jednání u soudu neúčastnili, v přípravném řízení vinu popřeli. Chytkovi soud uložil trest 2,5 roku podmíněně odložených na tři roky, Sionovi peněžitý trest 45 tisíc korun.

„Z důkazů, které byly zajištěny, nepochybně vyplývá, že se uvedeného jednání všichni tři obžalovaní dopustili. Kamerové záznamy zcela nepochybně prokazují vinu všech tří obžalovaných,“ uvedl předseda senátu Jaromír Kapinus. Doplnil, že na záznamech lze muže zřetelně poznat, poznali je i svědci.

Státní zástupce Pavel Toufar v obžalobě popsal skutky trojice z let 2020 až 2022. Podle něj surovým a trýznivým způsobem zacházeli se zvířaty při vykládce a jejich nahánění do objektu jatek, šlo o prasata domácí a tury domácí.

Muži zvířata tloukli, v některých případech i zvířata neschopná pohybu, bili je tyčí do hlavy, kopali do nich, například do břicha, opakovaně je popoháněli elektrošoky. Pokud nemohlo zvíře chodit, odtáhli je lanem. Skutků se dopustili v několika popsaných případech Krnáč či Chytka sami či spolu nebo se Sionem.

Šlo maximálně o přestupek, tvrdily obhájkyně

Podle obhájkyň mužů, kteří vinu popřeli, nebylo prokázané, že by se dotyční dopustili trestného činu. Šlo podle nich maximálně o přestupek. Krnáčovi a Chytkovi hrozilo podle žalobce v přísnější sazbě až šest let vězení, Sionovi tři roky.

V případě Krnáče je rozhodnutí pravomocné, muž ani žalobce se neodvolali, v případě zbylých dvou si obhájkyně ponechaly lhůtu pro možné odvolání.

Podle Lukáše Vincoura z iniciativy Zvířata nejíme je výše trestů nízká. „Z našeho pohledu je rozsudek nízký, představovali bychom si, aby za týrání a ubližování zvířatům byl stejný trest jako za ubližování a týrání kohokoliv jiného. Chtěl bych, aby se tyhle činy vůbec neděly, aby ta místa neexistovala,“ řekl Vincour po jednání.

Zatímco na velkých jatkách obvykle bývá stálý veterinární dozor, ta hrabětická patřila k menším a jejich provoz nebyl pravidelný, proto zde stálý dozor nebyl. Po zveřejnění záběrů provozovatel činnost jatek ukončil.