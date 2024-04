V Brně odmítají drahé služby úklidových firem, o pořádek se starají sami

„Když nám úklid zajišťovala externí firma, nebyli jsme vždy spokojeni s kvalitou. Naši pracovníci mají k městské části větší vztah a ulici opouští, až je opravdu uklizená,“ vysvětluje bosonožský místostarosta Martin Černý (KDU-ČSL). Dlouhodobá strategie městské části počítá se zajištěním veškeré nezbytné údržby vlastní silou.

K podobnému kroku sáhly od letoška také Vinohrady. Mají své vozidlo a dva pracovníky. „Za pomoci nich chceme teď v prvé řadě odstraňovat černé skládky, zároveň v části sídliště také řešíme svoz odpadků z košů v parcích a na veřejných prostranstvích. Brzy po úpravě smluv s dosavadní firmou si zajistíme tuto činnost i v druhé části sídliště,“ popisuje starostka Jitka Ivičičová (KDU-ČSL).

Stejně jako v Bosonohách chtějí údržbu za pomoci vlastních sil rozšiřovat, tedy také zametat, sekat trávu a starat se o zeleň. „Ceny u externích firem šly hodně nahoru,“ zmiňuje starostka.

Nad velkým cenovým skokem kroutil před časem hlavou i starosta Starého Lískovce Vladan Krásný (ODS), poté co firma chtěla za některé služby i čtyřnásobek původní sumy. Nakonec v této městské části sehnali společnost za nižší cenu, ale s kvalitou úklidu ulic a dalších prací nejsou příliš spokojeni. „Uvidíme, jak to bude dál,“ říká Krásný. Možnost fungování vlastní pracovní čety nevnímá jako řešení. Jednak Starý Lískovec nemá kde zřídit zázemí a jednak se bojí, že by měl problém sehnat lidi.

Naopak Židenice si systém úklidu svépomocí chválí. „Řadu let už se kompletně staráme o zeleň, loni na podzim jsme přidali vývoz odpadkových košů a teď na jaře jsme zahájili vlastní blokové čistění. Nyní se chystáme, že silniční údržbu budeme dělat kompletně sami po celý rok,“ hlásí zdejší starosta Petr Kunc (nez.).

Očista ulic je nyní podle něj kvalitnější a hlavně levnější. Úklidová firma totiž loni zdražila cenu z jednoho na 2,5 milionu, takže s ní Židenice ukončily spolupráci a teď jsou s náklady zpět na původní cifře.

Městským firmám chybí lidé i pružnost

Naskýtá se otázka, proč se v této oblasti neangažují městské firmy jako Brněnské komunikace (BKOM) v případě úklidu, SAKO v případě svozu odpadků nebo Veřejná zeleň města Brna v případě péče o zelené plochy. „Kapacitně nestíhají ani to, co mají dělat už dnes. Je to celé postavené na hlavu,“ zlobí se Kunc.

Podle brněnského zastupitele a předsedy představenstva BKOM Davida Grunda (ODS) by případnému takovému kroku musela předcházet analýza. „Nedokážu si to představit. Bylo by nutné nejen k nám nabrat nejspíš až tisíc lidí a pořídit techniku, což by mohlo činit náklady klidně půl miliardy,“ upozorňuje Grund, který je rovněž starostou Brna-jih. I on zvažoval, že bude úklid v městské části řešit vlastními silami, nakonec se mu však podle jeho slov podařilo sehnat novou firmu za relativně přijatelnou cenu.

Starostka Nového Lískovce Jana Drápalová (Zelení), kde služby zajišťují především externě, rovněž nepovažuje zapojení městských firem za nejlepší cestu. „Když to dělají přímo pracovníci městských částí, jsou na místě za pár minut, zatímco auto z centra by jelo třeba čtvrt hodiny,“ podotýká.

Starostka Vinohrad také poukazuje na to, že s městskými firmami často není jednoduchá spolupráce, když někde nastane problém třeba s propadlým kanálem. Nemá totiž kontakt na konkrétního pracovníka, jenž by měl danou čtvrť na starosti, ale vše musí řešit přes několik lidí, což zabere čas.

Menší společnosti zanikly

Vlastními silami řeší už několik let úklidové činnosti i v některých obcích mimo Brno. Po nespokojenosti s odpadovou společností Suez, dnes přejmenovanou na Recovera, založily v roce 2018 obce na Boskovicku vlastní spolek a firmu Technické služby Malá Haná, která se stará o svoz odpadu – dokonce i toho tříděného – přímo od domu, nikoliv jen ze sběrných míst.

Ještě delší dobu podobně vyváží odpad obce v okolí Brna, kde funguje firma KTS Ekologie. A ve větších obcích a městech se postupně sami starají také o úklid nebo o zeleň. „Letos naposledy jsme externě řešili velké úklidy po zimě, od příštího roku si to už zajistíme sami,“ avizuje starosta Židlochovic na Brněnsku Jan Vitula (nez.).

Podle něj město dokáže tyto služby vždy provést levněji, navíc si samo pohlídá kvalitu odvedené práce. „Dříve byly i přímo v regionech menší soukromé firmy, které dokázaly tyto služby operativně zajistit, často však zanikly, nebo je koupily mnohem větší podniky,“ nabízí jeden z důvodů, proč se obce odvracejí od dříve preferovaného externího zajištění údržbových činností.