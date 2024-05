Aš získá budovu pošty pod podmínku, že město nově zajistí i její služby

O koupi objektu a o systému, v němž funguje Pošta Partner, mluvili zástupci České pošty při své poslední návštěvě na radnici v Aši.

„My se bojíme toho, že pokud půjde ten objekt do aukce, takzvaní obchodníci s chudobou ucítí příležitost a v centru města nám z pošty udělají ubytovnu. To v žádném případě nechceme. Proto jsme začali jednat s Českou poštou o přímém prodeji toho domu,“ uvedl už dříve ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Toho zástupci pošty informovali, že služba Pošta Partner už funguje ve více než devíti stovkách malých obcí v republice. Jenže to jsou všechno malé obce, kde službu provozuje například krámek s potravinami.

„Jak to bude v případě většího města, jaká bude ekonomika toho provozu, to zatím nevíme. Prvním městem, kde by se to mělo vyzkoušet, je Brno. Ale vzhledem k tomu, že ta služba zde funguje teprve týden, je na zhodnocení projektu ještě brzo,“ uvedl mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Radnice tak bude muset vše podrobně probrat, zvážit všechna pro a proti a pak vše předložit zastupitelům. „Na místě je obezřetnost, jsou zde jistá rizika. Je to pro nás úplně neznámá oblast, navíc by město mělo převzít službu i se zaměstnanci,“ upřesnil Vrbata.

V části objektu chtějí byty pro seniory

Podle Vrbaty se aktuálně využívá přibližně třetina objektu na Poštovním náměstí. V budově sídlí pobočka pošty a nově i dodejna. Ta byla před časem zrušena, což přineslo obrovské problémy při doručování zásilek. Poté, co byla ve městě obnovena, se podle starosty Kokoře kvalita listovního doručování zlepšuje.

Pokud se Aš a pošta dohodnou na prodeji, vybuduje město v nevyužívaných patrech a možná i v prostoru půdy dům s pečovatelskou službou. V plánu je vystavět zde malometrážní byty o velikosti 1+1, o které je mezi seniory největší zájem.

„Aktuálně bychom potřebovali nějakých patnáct bytů pro lidi, kteří čekají, až se v našem domě s pečovatelskou službou nějaké bydlení uvolní. Populace však stárne, a tak je předpoklad, že zájem bude stoupat. V budově pošty by přitom mohlo vzniknout možná až dvacet bytů s kuchyní a jedním pokojem,“ nastínil starosta Kokoř.

Podle něj by jeden byt mohl městu sloužit jako krizový. Prostor pro nouzové ubytování například v případě požáru, vytopení či jiné nehody totiž v celé Aši zatím chybí.

Za dům by podle odhadů město mělo poště zaplatit přibližně 17 milionů korun. Na koupi chce čerpat už dříve sjednaný úvěr s výhodným úrokem. Rekonstrukci a přestavbu, jejíž cenu starosta předběžně odhadl na 40 milionů korun, plánuje radnice financovat z dotace, která by měla pokrýt až 90 procent nákladů.