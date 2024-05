Radostné novinky z Ašska. Stádo divokých koní je o dvě hříbata bohatší

„Tedy přiznávám, že něco takového jsme opravdu nečekali. Vzhledem k tomu, že tu máme jen tři klisny a žádného hřebce, s žádnými přírůstky jsme nepočítali,“ řekl se smíchem starosta Krásné Luboš Pokorný.

Doplňuje, že pro odborníky ze společnosti Česká krajina, která zvířata do Krásné zapůjčila, to zas takové překvapení nebylo. Při nakládání divokých koní totiž nepoznají, jestli jsou klisny březí, nebo ne.

„Starší přírůstek je podle chovatelky koní ze sousedství kobylka. Hříbě ve stádě se svou matkou zůstane. U mladšího zatím pohlaví nevíme. I tak by se tu všichni koně uživili. Kapacita naší rezervace je přibližně šest zvířat,“ vysvětlil starosta.

Odborníci věří, že koně svou pastvou podobně jako v Milovicích pomohou spustit metamorfózu lučních a mokřadních biotopů v oblasti bývalé obce Štítary tak, aby plochy opět ožily původními druhy rostlin a aby se sem vrátily jedinečné druhy živočichů. Projekt zahrnuje i sázení původních odrůd ovocných stromů a vytvoření bylinných záhonů.

„Stromy už jsme zasadili v březnu, zatím v první etapě jich je deset a daří se jim dobře. Dubnový mráz a sníh je neponičil. Všechny vyrašily a rostou. Počítáme, že v budoucnu ještě nějaké doplníme,“ plánuje starosta.

Koně stále někdo pozoruje

V současnosti obec také připravuje výsadbu bylinných záhonů. „Jakmile budeme mít hotovo, ve spolupráci s ředitelem Bečovské botanické zahrady Jiřím Šindelářem připravíme bylinky a další rostliny, které dřív zdobily zahrádky každého statku na Chebsku. Se sázením by nám měly pomoci děti z místní mateřské školy,“ přiblížil Pokorný.

Doplnil, že někdy v červnu začne růst v rezervaci čtyři metry vysoká pozorovatelna divokých koní v kombinaci dřeva a kovu. Ta je aktuálně ve výrobě.

„Koně jsou pro spoustu lidí opravdovou atrakcí. Dá se říct, že u nich stále někdo je, stále je někdo pozoruje. Je fajn, že jsme v rámci pozemkových úprav na podzim udělali až k oboře novou cestu a u ní vysadili alej s různými listnatými stromy. Teď je to taková příjemná vycházka. Nemělo by ale docházet k bližšímu kontaktu zvířat s člověkem a v žádném případě ke krmení. To by mohlo mít pro zvířata neblahé následky,“ dodal starosta Pokorný.