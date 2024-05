České dráhy postaví v Chebu servisní halu za 755 milionů, opravy se zefektivní

Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Moderní vlaky se totiž do objektu z roku 1872 nevešly. Nová průjezdná tříkolejná hala pro údržbu vlaků o celkové délce 176 metrů vyroste na místě původní severní rotundy depa. Demolice historické stavby už začala.

„Cheb představuje jediné Středisko údržby Českých drah v Karlovarském kraji. Nová moderní hala umožní jednodušší manipulaci s vozidly bez nutnosti rozpojení ucelených souprav. To výrazně sníží časovou náročnost oprav a umožní vozidla vracet rychleji zpět do provozu. Hala bude vybavena jeřábem s nosností 12,5 tuny, servisní lávkou pro bezpečný vstup na střechu vozidel a montážními kanály ve všech kolejích,“ popisuje vybavení nové haly předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Doplňuje, že v nadcházejících letech mají dráhy v plánu investovat do obměny vozidel 160 miliard korun. Další miliardy budou směřovat do opravárenského zázemí. „Naší ambicí do budoucna je nabízet moderní zázemí i servisní práce v rámci Evropy,“ dodává.

Jak uvedl místopředseda představenstva Českých drah a náměstek pro servis Michal Kraus, výstavba moderního servisního centra umožní rozšíření údržby. Péče o vozidla tak bude soustředěna do jednoho místa a tím dojde k výraznému zefektivnění údržby a ke snížení nákladů.

„Do roku 2031 budou České dráhy investovat do rozvoje tohoto zázemí přes dvanáct miliard korun. Z toho více než šest miliard půjde do výstavby nových opravárenských hal na řadě míst v republice. Vnímám to jako důležitou pozitivní zprávu nejen pro zaměstnance, ale i pro všechny, kteří nyní uvažují o svých dalších profesních krocích a chtěli by začít pracovat u našeho národního dopravce,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

S ohledem na životní prostředí

V současné době ve středisku pracuje 64 zaměstnanců. Náměstek Michal Kraus rozšíření jejich řad nevylučuje. „Pokud by bylo zapotřebí zajistit větší rozsah servisu zajišťovaného v Chebu, budeme samozřejmě lidi nabírat,“ podotýká.

Nová hala bude vybavena moderními technologiemi, které pomohou snižovat její energetickou náročnost. Na střeše se počítá s instalací fotovoltaických panelů a technologie ke sběru a dalšímu využití dešťové vody. Vytápění zajistí kombinace plynové kotelny a tepelných čerpadel. Kromě samotné části pro servis vozidel se zaměstnanci údržbového střediska mohou těšit například na nové důstojné sociální zázemí nebo dílny mechaniků a elektromechaniků.

Stavbu zajistí konsorcium firem TSS GRADE a BERGER BOHEMIA. Nová hala by měla být dokončena a předána v polovině roku 2026.