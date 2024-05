Vítání ptačího zpěvu

Karlovy Vary

Meandr fest

Sobota 18. května na karlovarském Meandru bude ve znamení hudby. Svůj jedinečný hudební um a hlavně svou vlastní tvorbu tady od 13 do 22 hodin na první festivalové akci Meandr Fest představí místní kapely. Milovníci a podporovatelé lokálních umělců se tak mohou těšit na skupiny Signál, Tra-mall, VG4, Pjena nebo Chyba 404. Kulturní zážitek bude možné zpestřit také jízdou na bruslích, kole nebo koloběžce na místní 930 metrů dlouhé inline dráze, nebo jen posezením u kávy, piva, limonády a zmrzliny.

Komentovaná prohlídka lázeňských lesů

Máte rádi přírodu a obdivujete kouzlo karlovarských lesů? V tom případě se můžete vydat v sobotu 18. května od 10 hodin na komentovanou prohlídku karlovarských lázeňských lesů. Sraz je naplánovaný na autobusové zastávce U jezírka, odkud se půjde k Malému Versailles kolem tůní pod Křižíkem a Russelovy vyhlídky. Součástí trasy je také oblíbená obora s daňky na Linhartu. Cestou bude i pár zajímavých zastávek, a to u památníku Kniha, Lesní pobožnost, Rybářská bašta a dubu Karla IV. Na exkurzi je možné se přihlásit na emailu reiser@llpkv.cz Vstupné na osobu je 100 korun.

Valeč

Slavnost květů

Dnes už tradiční akce Slavnosti květů v parku Státního zámku Valče nabídne v sobotu 18. kvěřna od 13 hodin program pro všechny generace. Jeho součástí budou různorodá hudba, historická scéna, prodej květin, prohlídky zámku a místního lapidárium s originály barokních soch Matyáše Bernarda Brauna, ale i stánkový prodej a lunapark. Na hlavní scéně zazáří hudebníci ze Základní umělecké školy i Kalandra Revival a další. Závěr rozváží laserová show. Na vedlejší historické scéně bude probíhat táborový život.

Sokolov

Graffiti a skate jam 2024

Sokolovské koupaliště Michal slaví 20 let od otevření a svou jubilejní sezonu zahajuje ve velkém stylu. V sobotu od 14 hodin se tam sjedou nejlepší graffiti umělci z celého karlovarského kraje, aby tady posprejovali obrovskou zeď. Součástí akce jsou také workshopy, na kterých budou moci jejich účastníci odhalit své umělecké já. A ti, ve kterých spíš dřímá sportovec, se mohou vydat na skateboardový závod v U-rampě, kde se ti nejzdatnější pokusí o skvělé triky a možná za ně i něco vyhrají.

Loket

Radostný SWAP

Oblíbená výměna oblečení neboli SWAP obohatí váš šatník v sobotu 18. května od 14 hodin v Loketské Dvoraně. Dámy i pánové tu budou moci kromě materiálních radostní potěšit i svou duši, a to výbornou kávu nebo poslechem něžného jazzu. A poté se můžou vydat na svou pouť a probírat se místními módními kousky nebo přinést něco, co vám leží ve skříni a někomu jinému by udělalo radost s tím, že to vyměníte mezi sebou. Podmínkou samozřejmě je, že všechno donesené oblečení bude čerstvě vyprané.

Františkovy Lázně

Zahájení lázeňské sezony

Ve Františkových Lázních se v sobotu zahajuje v pořadí už 231. lázeňská sezona. Návštěvníci se tak mohou těšit na bohatý kulturní program, který odstartuje už v 7.30 hodin probuzením města a pochodem mažoretek v doprovodu dechového orchestru. Na to naváže v 9.30 slavnostní mše svatá v kostele Povýšení svatého kříže. A pak už se mohou místní i návštěvníci těšit na potěšení v podobě trhů na Národní třídě, atrakcí pro děti (skákací hrad nebo malování na obličej). O slovo se přihlásí i kejklíři a šermíři. To vše doplní bohatý hudební program, jehož vrcholem bude ve 20.20 koncert skupiny Slza.

Toužim

Pokračují Toulky krajem s Jeanem de Carro

Nechte se unést jedinečným vyprávěním legendárního Jeana de Carro. Tentokrát zavítá se svými příběhy do toužimského zámku. V sobotu 18. května v 15 hodin začne vyprávění úsměvných i napínavých pověstí z dávných časů, které ozvláštní zvuk elektrické kytary. A které příběhy zazní? Třeba ten rybářce a purkrabím Půtovi z Lokte, o cválajícím koni z Podhradí, o smlouvě s čertem v Ostrově. To vše budou doprovázet balady, které v sobě snoubí pop, blues nebo folk. A tak Jean de Carro bude zpívat o chebském alchymistovi Wannovi, patronce krušných hor Marcebile. Zazní i píseň o Polárce. Vstupné je 100 korun na osobu.