Hlad po bydlení chtějí ve Žďáře zahnat desítkami nových družstevních bytů

„Ve Žďáře je po bytech už dlouho hlad, to je známá věc. My bydlíme dva roky v nájmu a ty částky, co měsíčně za garsonku platíme, jsou šílené - a jdou vlastně do cizího. Ale sehnat solidní vlastní byt je téměř nemožné,“ líčí důvody, proč na setkání vyrazili, mladí partneři ze Žďáru.

Časem by navíc rádi založili rodinu, takže se chtějí usadit spíše ve větším obydlí. „Ale kdyby potom přítelkyně byla na mateřské, nevím, zda bychom na hypotéku vůbec dosáhli. Družstevní bydlení může být takový kompromis,“ míní muž.

Dle žďárského starosty Martina Mrkose je teď rozšíření možností pro bydlení jedna z priorit Žďáru. Mohl by to být i jeden ze způsobů, jak přitáhnout nové obyvatele, nebo alespoň zbrzdit jejich odliv. Radnice se proto nechce zaměřit jen na jeden typ bydlení, ale co nejširší nabídku různých forem pro více skupin obyvatel.

„Vznikají už nájemní byty v Sázavské ulici - ve spolupráci s Českou spořitelnou, plánujeme městské byty, podporujeme i developerskou, ryze komerční výstavbu. Ale s ohledem na to, jak se mění ekonomicko-demografická situace, se nyní přikláníme spíš k takovým formám, jako je třeba právě dostupné družstevní bydlení,“ uvedl Mrkos.

Tento projekt je už navíc podle něj blízko uskutečnění, což na setkání s veřejností potvrdili i zástupci firmy BDSO, kteří jej ve Žďáře v součinnosti s radnicí připravují. Stavět se má začít příští rok a v roce 2027 už by mohly být družstevníkům předávány nové domovy.

Zájem je i o velké byty pro rodiny

Pro družstevní byty byly zvoleny dvě lokality. „V těsné blízkosti centra města, na místě bývalého klubu Batyskaf, vyroste nový pětipodlažní dům čítající okolo čtyřiceti bytových jednotek,“ popsala mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. Jejich velikost má být od malých startovacích 1+kk až po větší, rodinné. Firma díky předběžnému mapování zájmu zjistila, že dost potenciálních družstevníků poptává právě větší byty, tak k dispozici budou i jednotky 4+kk. Součástí stavby jsou také přízemní nebytové prostory, jež může obsadit třeba bistro či obchod.

Velké téma je ve Žďáře nedostatek parkovacích míst, zvlášť v centru a okolí. „Víme, že je tu s tím problém, takže má každý byt své parkování, plus jsou k dispozici místa pro návštěvy,“ ujistil architekt Jiří Hejda, který pro BDSO domy navrhuje. Šedesát procent odstavných míst bude přímo v budově, zbytek na venkovním parkovišti.

Dva bytové domy spojené krčkem promění stávající podobu ulice Okružní - horní. Areál, kde dřív bývaly jesle a dnes tam funguje v dosluhujícím objektu nízkoprahový klub, nahradí moderní senior resort, určený pro osoby nad padesát let, jež tak budou moci žít v komunitě svých vrstevníků.

„Cílem je zajistit bydlení, kde se lidé o sebe dokážou sami postarat jak ve středním, tak později ve vysokém věku. Dle potřeby si budou moci objednávat různé služby - sociální, zdravotní či asistenční, které potřebují, aby mohli zůstat samostatní,“ nastínil Josef Sikyta, manažer společnosti BDSO. Uskutečnění téhož konceptu má firma za sebou už v Mladé Boleslavi, kde vznikl Senior Resort Štěpánka.

„Plusem je družstevní splácení, kdy si výhodnou hypotéku bere družstvo jako celek. Lidé tak ani nemusejí prokazovat své příjmy.“

Místo se najde i pro jídelnu a ordinaci

V domech se počítá s necelou stovkou bytů spíš menších velikostí. Bude tam dále místo i pro jídelnu, lékařskou ordinaci, zvažují se třeba masáže, vývařovna. A v přízemí vznikne opět prostor například pro restauraci či kavárnu.

Kde se má stavět? Zhruba 35 až 40 bytů vznikne poblíž centra, mezi bazénem a náměstím, na místě bývalého klubu Batyskaf. Poskytnou možnost takzvaného rezidenčního bydlení. Finální podoba a rozložení bytů od 1+kk až po 4+kk bude záviset na preferencích budoucích obyvatel.

Senior Resort u křižovatky ulic Okružní a Libická, na místě nízkoprahového klubu, nabídne cirka stovku bytů - hlavně o velikosti 1+kk a 2+kk, jež jsou navrženy pro lidi nad padesát let. Obyvatelé budu moci využít různé sociální a zdravotní služby, včetně stravování, ale ve vlastním bydlení.

Jde o družstevní bydlení, kdy obyvatel vlastní družstevní podíl (který lze dědit) a přispívá jen do fondu oprav a na provoz společných prostor (chodby, výtahy).

Záměr ve Žďáře uskutečňuje firma BDSO (Bytová družstva společně s občany) ve spolupráci s městem.

Více o projektu, včetně možnosti předregistrace zájemců, lze najít na www.druzstevnibydlenizdar.cz.

„Část jednoho z objektů se stane i sídlem nové dětské skupiny se dvěma třídami a zázemím. Záměrem je propojení komunity seniorů s předškoláky, z nějž by měly obě skupiny profitovat,“ přiblížila požadavek města Sobolová s tím, že děti budou mít oddělený vstup a vlastní zahradu, což zajistí jim i seniorům dost soukromí a klidu.

Parkování bude řešeno podobně jako v první lokalitě - většina míst zůstane skryta v budově, venku bude jen parkoviště pro návštěvy.

Na setkání s veřejností nastínili zástupci BDSO i příklady financování. Třeba za nový byt 2+kk zaplatí družstevníci kolem čtyř milionů korun, což není rozhodně nízká suma. Plusem je však dle Sikyty krom zajištění odborné správy bytů hlavně možnost využití družstevního splácení, kdy si výhodnou hypotéku bere družstvo jako velký celek. Jednotliví lidé tak například ani nemusejí prokazovat své příjmy.

V případě bydlení v lokalitě Batyskaf budou mít lidé byt 2+kk splacen za čtyřicet let, s měsíční úhradou 11 270 korun. V senior resortu za 30 let, kdy by spláceli necelých 13 tisíc korun za měsíc; nerozhodnou-li se ovšem zaplatit vše naráz.

„Lidé mají mnohdy s družstevním bydlením špatné zkušenosti třeba ze sedmdesátých či 90. let. Je to ale pořád velice oblíbený model, hodně rozšířený například v Rakousku nebo Německu,“ uvedl Sikyta.

Nyní má BDSO hotovou architektonickou studii a jedná s městem o podobě stanov družstva i budoucí smlouvy. Firma také stále přijímá na webu nezávazné předregistrace. Takto evidovaní zájemci budou dostávat informace o postupu projektu a jsou pak upřednostněni při již závazných registracích.