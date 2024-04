Křižovatka bude mít chytré semafory. Brodský obchvat zpomalí, obávají se řidiči

Myšlenku osadit frekventovanou křižovatku světelnou signalizací začalo vedení radnice intenzivně prosazovat v průběhu výstavby jihovýchodní části obchvatu. Počítalo s velkým nárůstem hustoty provozu a kvůli tomu problematickým výjezdem z vedlejších ulic, což se nakonec i ve velké míře potvrdilo.

„Mnoho let cítíme tlak obyvatel této lokality, zejména ze Žižkova, abychom s křižovatkou něco udělali. Průmyslová zóna za obchvatem se rozrůstá, vznikají nové provozy, jezdí tam čím dál víc aut. A stále je tu potenciál dalšího růstu,“ vysvětluje místostarosta Libor Honzárek, proč město semafory prosazuje.

ŘSD se nápad nelíbil, nakonec však souhlasil

V dopravních špičkách tu vznikají kolony. Kvůli hustému provozu se tu občas čeká dlouhé minuty. „Zejména odbočit vlevo – jak od Žižkova, tak z průmyslové zóny – je skoro nemožné,“ upozorňuje Honzárek.

Nápad se semafory zpočátku Ředitelství silnic a dálnic, jež je vlastníkem obchvatu, odmítalo. Jeho zástupci tvrdili, že semafory na takovou silnici nepatří, že dopravu jen zbrzdí a hodnotu obchvatu tím devalvují. Nakonec ale podlehli argumentům města a úpravy křižovatky povolili. Práce přijdou na zhruba osm a půl milionu korun.

Mnozí řidiči však zůstávají neoblomní. Ti, kteří na Žižkově nebydlí a křižovatkou z vedlejších ulic denně nejezdí, semafory dál kritizují.

„Semafor na obchvat nepatří, to je prostě špatně. Brutálně to zasáhne plynulost dopravy, která má být přeci hlavní výhodou obchvatu. A ještě tím docílíte, že vyženete část dopravy z obchvatu zpátky do města,“ obává se v diskusi na facebookovém profilu města Karel Kadečka.

„Když konečně je provoz v Brodě alespoň trochu plynulý, tak potřebujeme nové semafory, abychom ho zase rozhodili? Další krok zpět místo vpřed,“ nelíbí se instalace semaforů ani Janě Málkové.

Diskutující se obávají především rozjezdů kamionů. Křižovatka se totiž nachází v poměrně prudkém kopci. Rozjet se, zvlášť v zimě, může být pro některá naložená auta problém. A trpět budou řidiči za nimi. „Bude to příjemný pojezd po obchvatu maximálně padesátikilometrovou rychlostí,“ zmiňuje Tomáš Venc.

Semafory mají reagovat na hustotu dopravy

Osazení křižovatky světelnou signalizací ale má i své zastánce. Zejména právě mezi těmi, kteří tu často z vedlejších ulic vyjíždějí. „Ve špičce nelze vyjet na obchvat ze směru Konečná, proto semafory,“ zdůrazňuje například Zdena Nevoralová.

Podle Honzárka půjde o takzvaně chytré semafory, jež dokážou podle množství aut vyhodnotit, které směry zrovna pustit. Jednoznačně prioritní bude obchvat.

„Semafory budou fungovat podobně jako na nedaleké křižovatce s Chotěbořskou ulicí. Nebudou napojeny na žádnou zelenou vlnu, budou reagovat na intenzitu provozu v konkrétních směrech,“ dodal místostarosta.

Přibude i přechod pro chodce a osvětlení

Mnohé řidiče rovněž zaskočila délka stavby. Osazení křižovatky semafory a s tím spjatá omezení mají dle městských webových stránek trvat až do konce srpna. Jak ale Libor Honzárek upozornil, nejedná se jen o vztyčení čtyř sloupů. Během úprav dozná podstatných změn celá křižovatka.

Drobně se upraví rádius, doplněno bude odvodnění. Ve směru z průmyslové zóny k obchvatu se Kyjovská ulice rozšíří, přebudují se vjezdy do navazujících provozoven a přibudou chodníky. Doplní se veřejné osvětlení a nově zřízen bude i přechod pro chodce.

„Do práce tu chodí spousta lidí, ti potřebují obchvat bezpečně přejít,“ argumentuje Honzárek. Kritici namítají, že zhruba dvě stě metrů nad křižovatkou je přes obchvat lávka. Ta je ale podle místostarosty daleko, navíc v kopci. Kdo dochází do spodní části průmyslové zóny, nebude si k ní zacházet. Lávka navíc bude v brzké době kvůli rekonstrukci uzavřena.

Současné stavební práce v křižovatce částečně omezily dopravu. Na obchvatu přibyly provizorní semafory, které průjezd úsekem řídí. „Z ulice Kyjovská není možné vyjíždět na silnici 38, část ulice je jednosměrná ve směru k ulici Konečná,“ doplnila Veronika Nováková z odboru dopravy městského úřadu.