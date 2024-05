Po myčce bude mít stanice v Brodě také nové depo, zajistí prohlídky i opravy

Loni na nádraží v Havlíčkově Brodě začala sloužit speciální myčka na železniční soupravy. Na přelomu roku se na témže místě školili strojvedoucí z velké části republiky na nové jízdní soupravy RegioFox polského výrobce Pesa. Stavba nového depa je dalším střípkem posilujícím význam brodské stanice.

„V Havlíčkově Brodě je umístěno už nyní depo. Z něho jsou obsluhovány spoje v celém Kraji Vysočina a také v sousedních regionech, například v krajích Pardubickém, Středočeském i Jihomoravském. Před nedávnem byla vybudována myčka. Výstavba nové haly pro údržbu železničních vozidel je další krok navazující na předchozí investice,“ vysvětlil mluvčí Českých drah Ivo Šťáhlavský.

Nová servisní hala by měla stát v těsném sousedství současného depa. Dle projektu má jít o halu o dvou kolejích dlouhou 67 metrů. Určena by měla být pro komplexní provozní ošetření vozidel a takzvanou korektivní údržbu.

„Hala bude sloužit pro opravy poškozených dílů a komponentů různého charakteru. Budou v ní probíhat příslušné periodické prohlídky například podvozků, dveří, brzdového systému, ale i opravy v případě, když dojde k závadě na dveřích, klimatizaci a dalších částech vlaků,“ popsal Šťáhlavský.

Cíl? Kompletní péče o vozidla

I když stavba nové haly úzce souvisí s nákupem vozů RegioPanter a RegioFox a jejich alokováním do Havlíčkova Brodu jako do domovské stanice, servisní úkony zde budou moci podstoupit i další drážní stroje. A to i jiných vlastníků a jiných dopravců, nejen Českých drah.

„Servis a péče o železniční kolejová vozidla je třetí pilíř našeho podnikání vedle osobní a nákladní dopravy. Naším cílem je zajistit komplexní péči o vozidla a nabídnout provozní údržbu i periodické obnovy také dalším vlastníkům vozidel. První zakázky na servisování vozidel už máme,“ vzkázal generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Stavba haly pro údržbu vozidel by měla v Brodě začít ještě letos. Odhadované náklady, které včetně vybavení půjdou do desítek milionů korun, zatím dopravce zveřejnit nechce. Jisté není ani to, kdy by hala měla začít sloužit. Mluví se nejčastěji o roce 2026.

Modernizace za 12 miliard korun

Rozšíření servisního zázemí v Brodě je součástí větší snahy Českých drah o modernizaci celého tohoto odvětví. Do roku 2031 do něj v celé republice chtějí investovat dvanáct miliard korun. Polovinu má stát stavba nových hal, zbytek pak modernizace vybavení i souvisejících drážních zařízení, jako jsou třeba odstavné koleje, prohlížecí kanály či konverze trakce. V balíku modernizačních akcí je Havlíčkův Brod jediným zástupcem Kraje Vysočina.

České dráhy v současnosti provozují zhruba dva tisíce hnacích vozidel a skoro 1 800 osobních vozů. Za nové vozy chce firma v příštích deseti letech utratit až 160 miliard korun.

„Nová vozidla potřebují moderní zázemí pro údržbu. Proto musíme s obnovou vlaků investovat do servisního zázemí a technologií, které nám umožní naplno využívat výhody jejich konstrukce, jako jsou například výměnný systém komponentů nebo vzdálená diagnostika a přenos dat o závadách mezi vozidly a depem,“ říká náměstek ředitele ČD pro servis Michal Kraus.

Jak dodává, novému charakteru vozidel a jiným postupům při jejich údržbě a opravách se musí přizpůsobit i servis. „Budeme stále méně pracovat s jednotlivými vozy, pro které jsme mohli použít původní haly nebo rotundy. Nyní budeme potřebovat více dlouhých průjezdných hal, ve kterých uděláme servisní prohlídky i větší opravy najednou na celé několikavozové jednotce,“ objasnil.

Snahou veškerých podobných investic Českých drah posledních let je, aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí a co nejvíc uhlíkově neutrální. S takovou filozofií ostatně dráhy budovaly v Brodě myčku kolejových vozidel. A ve stejném trendu by se měla nést i stavba servisní haly.

„Bude vybavena fotovoltaickými články, vodní hospodářství bude využívat dešťovou vodu. Vhodná konstrukce omezí tepelné úniky, k vytápění využijeme tepelná čerpadla. Cílem je získat energeticky úsporné haly s nízkými náklady na provoz,“ dodal Michal Kraus.

6. května 2023