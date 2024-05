Historický úspěch herálecké školy

Jásot zněl v prostorách ČNB při vyhlašování vítězů celostátního kola soutěže „Finanční gramotnost“. Žáci B. Jermlová, V. Jelínek (9. třída) a T. Pátek (8. třída) se probojovali až do celostátního kola a získali bronzovou medaili ve 13. ročníku této soutěže, kterou pořádá institut pro další vzdělávání METODICA.

Cesta do finále ale nebyla snadná. Vše začalo již v listopadu, kdy všichni žáci 2. stupně prošli školním online kolem. Tři nejlepší vytvořili tým a přes vítězství v okresním kole postoupili do kola krajského, kde bylo úkolem vytvořit prezentaci na téma „Jak drahý/drahá jsem?“. Spočítat čistý příjem domácnosti (včetně zohlednění odvodů a odečitatelných položek), poskládat rozpočet rodiny, připravit a realizovat průzkum na spolužácích v oblasti kapesného, vše dát do tabulek, grafů, nezapomenout na jednorázové či zbytné a nezbytné příjmy a výdaje, zamyslet se nad úsporami, investicemi,…, nebylo snadné. Do této nejnáročnější fáze vstoupily jarní prázdniny, hory a přijímačky na střední školy, takže i rozdělení úkolů a spolupráce při osobních a online schůzkách byly nezbytné.

Ze všech odeslaných prezentací byly vybrány vždy 3 nejlepší týmy z každého kraje, které musely před odbornou porotou svoji práci prezentovat i obhájit. „A my byli mezi nimi! Náš tým byl při prezentaci oslaben, neboť Bára jela v den obhajoby na talentové zkoušky, ale kluci vše zvládli bravurně (také na to trénovali před velmi kritickým publikem),“ říká ředitelka školy Dana Vencová.

Nezaskočily je ani otázky typu „Za kolik hektarů je roční pachtovné 36 000 Kč?“ apod. A výsledek? Postup do celostátního kola, které se konalo v pátek 26. 4. 2024 v budově ČNB v Praze za přítomnosti odborníků v oblasti financí, včetně ministra financí Z. Stanjury nebo poslance P. Nachera a dalších.

Po zahájení zazněla pro 14 soutěžních týmů závěrečná otázka: „Jako děti jste dostaly jednorázové kapesné 10 000 Kč a můžete ho použít na cokoliv. Co s ním uděláte?“ Zadání jednoduché, ale co je správně? Žádná odpověď nebyla chybná, ale která vyhraje? V mezičase, kdy porota posuzovala návrhy jednotlivých týmů, jsme měli možnost prohlédnout si ČNB a občerstvit se před závěrečným úkolem – s mikrofonem v ruce odpovědět na všetečné otázky poroty.

A pak už jen vyhlášení a … radost!