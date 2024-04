Nadšenec staví hlavolamy uvnitř lahví. Baví mě vymýšlet, jak to udělat, říká

U skládání některých objektů si tento sedmasedmdesátiletý tvůrce píše i časové statistiky. A tak jeho tvorba dospěla do oblasti takřka fantastických čísel. Za padesát let – tak dlouho se svému koníčku věnuje – strávil přibližně deset tisíc hodin čistě skládáním objektů uvnitř skleněných nádob. Ale dalších třicet tisíc hodin mu zabrala příprava jednotlivých dílků stavebnic – rozkreslení, výroba, zkušební sestavení.

Když zemřel jeho oblíbený zpěvák Karel Gott, uctil ho Heneš tím, že do obří žárovky vložil zpěvákovu fotografii v ozdobném rámu. Ten zezadu ještě ozdobil dvaačtyřiceti hvězdami na znamení stejného počtu zpěvákových Zlatých slavíků. Tento rám se skládá z takřka tří tisíc drobných dílků, které Leopold Heneš s chirurgickou přesností sestavoval uvnitř žárovky.

Ven už jeho předměty vyjmout nejdou. Leda by byly lahev, žárovka či demižon rozbity. I k tomu už došlo. A to, když v roce 2014 Heneš na pelhřimovském festivalu rekordů dokazoval, že jeho unikátní dopis v lahvi je skutečně napsán na proužku z jediného kusu papíru, který je široký sice jen 15 milimetrů, ale dlouhý 170,5 metru a obsahuje 14 237 úhozů na psacím stroji.

O dva roky dříve byl třebenický autor rekordmanem s jiným předmětem. Tím byl demižon, v němž byl umístěn stůl a dvě židle a na stole žárovka. V té žárovce byl opět stůl a židle a na stole další žárovka. Také v této žárovce byl stůl a židle – a na stole opět žárovka. A tato malinká žárovka s baňkou o průměru 3,4 milimetru svítila.

Tři měsíce práce obdivovatel rozbil za 10 minut

Za svůj nejsložitější výtvor pokládá Leopold Heneš složenec ze čtyř navzájem hlavolamem propojených žárovek. Jindy se zase modelář bavil tím, že uvnitř žárovky seskládal sedmadvacet hlavolamů v jediný.

„Je to o to složitější, že v žárovce není žádná rovná plocha – já tomu říkám pracovní stůl – tak si ji tam musím nejprve vytvořit,“ vysvětluje.

Nezdá se to, ale ani získat žárovkové baňky pro tvorbu není snadné. Ze dvou žárovek získá Heneš jednu. Z jedné dostane odbroušením baňky patici a z druhé rozříznutím patice baňku. Oboje pak po sestavení objektu uvnitř Heneš slepí k sobě.

Velké žárovky o výkonu pět set nebo tisíc wattů jsou stále vzácnější, a tak Henešovi jeho manželka věnovala neobvyklý dárek: čtyři tyto obří baňky žárovkového tvaru mu nechala vyfouknout ve sklárnách.

Nedobrý konec měla kraslice v pětatřicetilitrovém demižonu, kterou Heneš vyrobil ze 408 dílků. „Jenže pak neopatrný obdivovatel s demižonem zatřásl, ten praskl a kraslice byla najednou venku. Dělal jsem ji 3 měsíce a vydržela deset minut,“ vzpomíná Heneš s úsměvem.

Aby se nenudil, skládá poslepu i jednou rukou

Vytvořil sedm betlémů v žárovkách i trpasličí hlavolam o délce hrany osm milimetrů, který vložil do minižárovičky z bateriové svítilny.

Heneš do lahví nejprve umisťoval fotografie v rámečcích, ale protože je vlastní profesí stavař, postupně začal vytvářet modely staveb, například rozhledny či věže. V lahvích vytvořil také řadu ježků v kleci.

Aby mu nepřipadalo samotné skládání objektů uvnitř lahví nudné, některé hlavolamy umí sestavovat například poslepu či jednou rukou. „Baví mě řešit ten technický problém: jak to udělat? To bádání mě nesmírně baví. Vymyslím hlavolam, a když ho pak dostanu dovnitř lahve, tak to pro mě končí,“ směje se Heneš.

Zatím vytvořil 250 objektů uvnitř lahví nebo žárovek. Jenže zatímco každá skleněná nádoba má křehké hrdlo zcela určitého průměru, u Heneše žádné číslo jeho rekordních kousků konečné nemusí být.