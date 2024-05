Galerie i muzeum v centru Jihlavy se promění, instituce prostaví miliony

V zadním traktu výstavních budov Muzea Vysočiny vznikne adaptací a přestavbou tří samostatných budov edukační centrum a nové muzejní laboratoře, zpřístupněn nově bude také přilehlý dvůr. V mázhauzu muzea bude vytvořen nový návštěvnický prostor.

„Projekt má nyní kulatý rozpočet 100 milionů korun. Běží veřejná zakázka na dodavatele stavby. Bezprostředně poté bychom se měli dát do realizace, která bude trvat dva roky. Dotkne se všeho, co Muzeum Vysočiny dělá,“ řekl ředitel Muzea Vysočiny Karel Malý.

Stavební práce začnou zřejmě už začátkem léta. Budou se týkat tří budov v zadní části muzea. Jedna z nich je památková chráněná, tam budou jen minimální úpravy. Větší změny prodělá objekt, kde je nyní zázemí muzea a depozitáře. Přestavěna bude nízká budova s dílnami.

„Edukační centrum bude obsahovat i některé laboratoře pro výzkum i pro potřeby konzervátorů a restaurátorů, kde se mnohdy používají špičkové přístroje, které vyžadují specifické provozní podmínky. Takové jim nyní zajistit nemůžeme, takže s nimi pracujeme v provizoriu,“ dodal ředitel Malý.

Návštěvníci musí oželet expozici dolování

V edukačním centru vznikne mimo jiné také střecha s takzvanou pochozí terasou. „Plánujeme ji používat například pro astronomická pozorování Slunce,“ řekl projektový manažer muzea Miloš Podařil.

Nejdůležitějším prostorem edukačního centra bude nový přednáškový sál, který by měl mít větší kapacitu než nynější Malovaný sál muzea v přízemí budovy na Masarykově náměstí 55, kde je nyní sídlo správy muzea. Malovaný sál nyní slouží muzejním přednáškám a pořadům vzdělávací akademie. Ty se budou nově konat v sále edukačního centra, kde vznikne i klubovna a badatelny.

Muzeum během stavebních prací uzavře stávající vchod do svých dvou výstavních budov v mázhauzu - původním průjezdu budovou - a nahradí ho nově otevřeným vchodem do jedné z nich, který byl obnoven při nedávné rekonstrukci čelní strany stavby.

„Abychom tam vytvořili přístupový koridor pro stavbu, musíme zrušit stávající pokladnu, která se přestěhuje do nouzových prostor přízemního velkého výstavního sálu. Proto budeme muset uzavřít po dobu rekonstrukce expozici dolování. Návštěvníci budou vstupovat dveřmi do hlavního výstavního sálu a pak se budou pohybovat nahoru po schodech do expozic, ale mázhauzem nebudou moci procházet,“ vysvětlila zástupkyně ředitele muzea Ludmila Moržolová.

Omezení vynahradí tematické miniexpozice

Budovy v zadním traktu po dobu přestavby opustí technické oddělení muzea, archeolog a výtvarné a grafické dílny. Archeologové a technické oddělení bude dočasně v malém sálku naproti nynější pokladně. Výstavy na arkádách i na muzejní půdě budou pokračovat, stejně jako bude k menším výstavám využíván i velký výstavní sál, který bude provizorním vstupem.

Aby návštěvníkům muzeum vynahradilo omezení, bude dále pokračovat v tematických miniexpozicích v nově vytvořených výkladních skříních v čelní straně jedné z budov.

„Nyní je tam připomínka 200 let od narození Bedřicha Smetany, chystáme připomenutí založení jihlavského parku Heulos taktéž před 200 lety, následovat bude Jan Žižka a různá výročí týkající se historie Jihlavy,“ přiblížil vedoucí společenskovědného oddělení muzea Martin Kos.

Galerii zmodernizuje technické vybavení

Oblastní galerie v obou budovách chystá ještě letos během léta zahájit budování nových prostor pro návštěvníky a modernizaci technického vybavení: osvětlení, zvlhčovačů či třeba kamerových systémů včetně nových podlah a stropů.

Galerie už vyhlásila výběrové řízení na dodavatelskou firmu, žádný z uchazečů ale nebyl vybrán. Galerie proto upravila zadávací podmínky, prodloužila termín uskutečnění zakázky z osmi měsíců na rok a výběrové řízení vyhlásila znovu.

„Věřím, že napodruhé už dodavatele vybereme. Tím jsme ale museli posunout předpokládané zahájení prací na 15. srpna, takže znovuotevření galerií předpokládáme v září 2025,“ řekl ředitel galerie Daniel Novák.

Nové osvětlení i design výstavních prostor

Zcela nové návštěvnické zázemí se bude budovat v galerijní budově na Masarykově náměstí 24. „Tam nově vrátnici a návštěvnické zázemí posuneme hned ke vchodu,“ řekl Novák.

Galerijní budova na Masarykově náměstí byla rekonstruována v roce 1989, zatímco na Komenského 10 už v roce 1969. Modernizace budov bude nyní stát 40 milionů korun.

„Prvotním impulzem pro modernizaci byl fakt, že stávající osvětlení na budovách je už prakticky nefunkční a pro své stáří už není dost dobře opravitelné. Návštěvnické a výstavní prostory by měly dostat i nový design, aby bylo patrné, že návštěvník se ocitl v moderní galerii,“ vysvětlil Novák. Investice se nyní nebude týkat zázemí galerijních budov.