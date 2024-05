Masarykovo náměstí bude patřit Májovým slavnostem

Želiv

Milovníci piva si užijí pěnivý mok i muziku

Ve znamení pěnivého moku, muziky a zábavy budou Jarní slavnosti piva, jež se v sobotu konají v Opatské zahradě Kláštera Želiv na Pelhřimovsku. Program začne před polednem, kdy vystoupí kapela Heligonky z Vysočiny. Další skupiny pak budou hrát až do večera. Lidé okusí produkci čtyř minipivovarů včetně domácího. Chybět nebude občerstvení či prohlídky želivského pivovaru s degustovnou v podzemí.

Jihlava

Ježek Vysočiny nabídne trasy pro pěší a cyklisty

Již 39. ročník pochodu Ježek Vysočiny se odehraje v sobotu 4. května v Jihlavě. Pro skalní turisty i rodiny s dětmi jsou připraveny trasy různých délek – od jedenácti po sto kilometrů. Startuje se, vyjma nejdelší verze, v sobotu mezi 6. a 10. hodinou ranní od sportovní haly TJ Sokol Bedřichov. Cíl je tamtéž a účastníci v něm musí být do šesti večer. Na své si přijdou také cyklisté, a to na trasách od 20 do 80 kilometrů.

Herálec

Traktoriáda: šoféři ukážou své stroje i to, co umějí

Nejen přehlídka strojů všeho druhu, ale i ukázka dovedností jejich řidičů čeká na návštěvníky sobotní traktoriády v Herálci na Žďársku. První bod akce – projížďka obcí, je plánována od čtvrt na deset. Hlavní program startuje asi hodinu poté. Nachystáno je plno disciplín a soutěží – třeba couvání s vlekem, klání o nejhezčí traktor či přetahování strojů tovární a domácí výroby. Počítá se i se závody pro děti.

Žďár nad Sázavou

Startuje Mini Žďárská liga, děti změří síly na bicyklech

Pro malé sportovce je určen 2. ročník Mini Žďárské ligy, hobby závodů s cílem motivovat děti k všestranné sportovní dovednosti. Letošní sérii zahájí cyklistika, a to 4. května na ovále u zimního stadionu. Soutěží se ve třech věkových kategoriích. První zahrnuje hochy i dívky od tří do pěti let, následují děti šesti- až osmileté a třetí skupinu tvoří sportovci do jedenácti let. Prezence je od půl desáté.