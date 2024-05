Pády aut z rampy na cyklostezku: nehodám mají zabránit pevnější svodidla

První nehoda se odehrála na podzim roku 2020, druhá letos na jaře. Chystají se tedy nějaká opatření, aby už auta příště z mostu nepadala? Nájezdové rampy k mostu vlastní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Navazující most přes dálniční přivaděč, železnici a cyklostezku patří Jihlavě.

„Speciální zabezpečení se dělat nebude, most na to ani není technicky a staticky připraven. Zkusíme jedině pevnější svodidla a zábradlí,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

„Všechny silnice prostě nelze opatřit proti opilým nebo zfetovaným řidičům či pirátům silnic. A nelze zamezit ani technickým závadám nebo nepozornosti. Nehody se bohužel budou stávat,“ doplnil mluvčí.

Zmíněný most stojí už dvacet let. „Jen shodou okolností se tu nyní staly dvě nehody za sebou. V prvním případě se jednalo o nepřiměřenou rychlost a v druhém případě opět o vysokou rychlost a také o podnapilého řidiče s velkým obsahem alkoholu v krvi,“ popsal Radovan Daněk.

Policie nechala udělat bezpečnostní inspekci

V místě, kde auta prorážela zábradlí, je navíc chodník. V obou případech po něm nikdo nešel. Podle magistrátu most není konstrukčně stavěn na to, aby zde bylo další záchytné zařízení. A ani dodatečná opatření by dle slov Daňka nezabránila stoprocentně tomu, když zde pojede někdo zase příliš rychle či pod vlivem alkoholu.

„Nicméně náš odbor dopravy zkusí s odborníky na statiku mostů prověřit možnosti zvýšení pevnosti zádržných systémů, tedy zábradlí, svodidel. Pokud to půjde, budou instalovány pevnější a odolnější systémy,“ přiblížil Radovan Daněk.

Co se týká nájezdové rampy, tam Ředitelství silnic a dálnic nechystá v tuto chvíli žádné stavební ani jiné úpravy.

„Jsme samozřejmě připraveni reagovat na případné podněty dotčených orgánů, například policie. Nicméně domníváme se, že křižovatkové rampy v naší správě jsou z hlediska platných technických předpisů v pořádku,“ sdělil Jiří Veselý, mluvčí ŘSD.

O most se jím zmíněná policie zajímá. Dopravní inženýr už udělal na problematickém úseku bezpečnostní inspekci. „Na základě výsledků této inspekce budeme požadovat po vlastníkovi komunikace technickou úpravu v místě,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Stávající běžné zábradlí mají podle ní nahradit takzvaná zábradelní svodidla. Ta mají v místě zvýšit bezpečnost silničního provozu. A to jak řidičů a chodců na mostě, tak i lidí pohybujících se dole na cyklostezce.

Jeden šofér zraněn těžce, druhý vůbec

Z obou nehod skončila hůře ta letošní na konci března. Sedmatřicetiletý řidič se po smyku zřítil z mostu na cyklostezku s Renaultem Megane. Muže s vážným zraněním transportoval vrtulník do brněnské nemocnice. Nikomu dalšímu se nic nestalo.

Při nehodě vznikla podle policie škoda přibližně za 260 tisíc korun. Kromě poškozeného auta a zábradlí na mostě řidič poničil i kovové zábradlí dole na obou stranách cyklostezky.

Lépe dopadl na stejné místo dvaadvacetiletý řidič s Volkswagenem Passat v říjnu roku 2020. Auto zůstalo po proražení zábradlí ležet přímo na asfaltové cyklostezce na střeše. Řidič z hrůzně vypadající nehody vyvázl bez zranění. Podle následné dechové zkoušky byl střízlivý.

Celkovou škodu na voze, zábradlí mostu a oplocení cyklostezky tehdy policisté vyčíslili zhruba na sto tisíc korun.