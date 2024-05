Kamiony z centra Brodu mizí, křižovatky na průtahu by měly ještě zrychlit

Každý den hodně přes tři tisíce kamionů projelo po Masarykově ulici. Povětšinou čtyřproudá tepna, která byla v 60. a 70. letech minulého století postavena, aby odklonila dopravu ze samotného historického jádra, dnes vede takřka centrem města. Skrze sídliště, nákupní zóny, místa, kudy denně chodí tisíce lidí. Brod dělí na dvě poloviny.

V této stěžejní ulici, jež slouží pro silnici 38 od Jihlavy na Kolín, nyní platí pro vozidla nad 12 tun zákaz vjezdu. Ať chtějí nebo nechtějí, musejí jejich řidiči na nový obchvat. Ne všichni to dodržují. Hříšníků jsou ale denně maximálně desítky. Neprojíždí jich tisíce jako v minulosti.

„Po otevření obchvatu se průjezdnost Brodu velmi výrazně zlepšila. Z města zmizela naprostá většina kolon, nečeká se dlouho na křižovatkách, doprava se uklidnila v celém městě. A postupně se průjezdnost zlepšuje i nadále,“ zhodnotil místostarosta Libor Honzárek.

Počet kamionů, které i přes zákaz projedou Masarykovou ulicí, se neustále snižuje. „Řidiči už si dávají větší pozor. Přestupky zcela nevymizely, denně jich v ulici v průměru tři až pět řešíme. Ale je to daleko méně než třeba na začátku roku,“ řekl vedoucí havlíčkobrodské městské policie Stanislav Čeloud.

Porušení zákazu přijde řidiče na tisícovku

Státní policie si dokonce dělá statistiku pokutovaných řidičů přímo v Masarykově ulici. Z té ovšem zlepšující se trend prozatím jednoznačně neplyne. „Od počátku roku do poloviny května policisté z dopravního inspektorátu odhalili 1 016 přestupků, kolegové z obvodního oddělení dalších 418,“ konstatovala policejní mluvčí Dana Čírtková.

Pro srovnání, za první týden po spuštění provozu po jihovýchodním obchvatu a zároveň zákazu vjezdu těžkým nákladním vozům do Masarykovy ulice pokutovali státní policisté pětapadesát řidičů kamionů. A za první dva týdny letošního roku jich bylo přesně 163.

Faktem však je, že v posledních měsících snad není den, kdy by policisté, státní či městští, v Masarykově ulici nebyli. Snahou je kamiony vymýtit zcela. „Prakticky ve všech případech se jedná o tranzit, Čechy i cizince. Místní o tom vědí a neriskují,“ sdělil Čeloud.

Městská policie za porušení zákazu automaticky uděluje pokutu ve výši tisíc korun.

ŘSD chystá projekt na úpravu značení

K odklonu kamionů na obchvat by mělo přispět i lepší dopravní značení. To zejména ve směru od Jihlavy nebylo ideální, radnice i městská policie to opakovaně připomínkovaly.

„Nikde nebylo uvedeno, že pro tranzit ve směru na Kolín znamená vjet do města jako vjet do slepé ulice. Pár šoférů se u řeky zkoušelo otočit, několik jich odbočilo na Světlou nad Sázavou a otáčeli se na kruhovém objezdu v Ledečské ulici. Velká většina jich to ale riskla a projela Masarykovou ulicí,“ vysvětloval na posledním jednání zastupitelům Honzárek.

11. prosince 2023

Dnes by už značení mělo být o něco lepší, trasu aktualizovaly i navigace. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) navíc připravuje velký projekt na kompletní výměnu a doplnění ukazatelů.

„Nazývá se ‚nasávací oblast Havlíčkův Brod‘ a vztahuje se k systému dopravy u Brodu a směřování vozidel na obchvat i z větších vzdáleností a z více směrů. Týkat se bude výměny množství cedulí a portálů,“ prozradil ředitel jihlavské správy ŘSD Aleš Kratina.

Jak dodal, projekt bude hotov do konce června. Teprve pak dojde ke kompletní instalaci. Zásadní při výměně bude, aby řidiči dlouho dopředu věděli, co je čeká, a nepřekvapila je zákazová značka v místech, kde už nemohou reagovat.

Semafory se zřejmě budou večer vypínat

Samotné město pak s odborníky na telematiku ze společnosti AŽD pracuje na vylepšení průjezdu Masarykovou ulicí i napojení se z navazujících vedlejších ulic. Přenastavují se semafory a hledá se ideální varianta, jak co nejlépe vyhovět všem jízdním směrům. Často se jedná o posun intervalů o pár vteřin. A to celého systému zelené vlny od Penny marketu po křižovatku s Humpoleckou ulicí.

„Některé úpravy by odborníci měli navrhnout do konce května. Jde o nastavení intervalů tak, abychom umožnili rychlý průjezd po hlavní, ale zároveň aby řidiči na vedlejších nečekali dlouho. Dokonce uvažujeme, že bychom po 18. hodině v Masarykově ulici, kdy už bývá menší provoz, některé semafory vypínali,“ poodhalil Libor Honzárek.