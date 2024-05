Trasa v okolí Velkého Dářka představí lesní hospodaření

Třebíč

Pivní slavnosti se letos vrátily do centra města

Z Podzámecké nivy se třebíčské pivní slavnosti letos přestěhovaly do centra. Na opraveném Karlově náměstí akce po pátečním startu pokračuje i v sobotu od 16 hodin. Milovníci tradičního nápoje se mohou těšit na stánky s pivní klasikou i speciály. Užít si bude možné stylovou plzeňskou pivnici, soutěže a občerstvení. Zahrají kapely Street 69, Reflexy, Traktor a Civilní obrana, na druhém pódiu pak Kalybr.

Jinšov

Lidé vyrazí na procházku za prameny a studánkami

Až do roku 1979 sahá historie akce Jinošovské studánky, kdy přátelé přírody vyrážejí z Jinošova na Třebíčsku za prameny v okolí. I letos stezka zavede poutníky k jedenácti studánkám. U každé budou vítáni chlebem a solí, připraven je i kvíz pro děti. Prezence je v sobotu mezi 8. a 10. hodinou na návsi, odpoledne program pokračuje u rybníka Bělizna, kde si zájemci užijí muziku, táborák či lesní pedagogiku.

Pelhřimov

Děti i dospělí poběží v Pelhřimově pro úsměv

Pelhřimovský půlmaraton aneb Běh pro úsměv si užijí milovníci sportu, již dorazí v sobotu ráno na pelhřimovské Masarykovo náměstí. Registrace jsou otevřeny od půl deváté. 10. ročník akce pro celou rodinu nabídne tratě pro závodníky každého věku – nejkratší má 200 metrů, nejdelší je právě půlmaraton. Děti si mohou také nechat pomalovat obličej, užít si skákací hrad nebo prohnat koloběžky.

Jihlava

Park bude patřit muzice, změní se v Hudební hřiště

Pro příznivce muziky všech věkových kategorií je určeno Hudební hřiště, v nějž se změní Park Gustava Mahlera v Jihlavě v sobotu 18. května. Na akci, která je součástí doprovodného programu 23. ročníku hudebního festivalu Mahler Jihlava – Hudba tisíců, si zájemci mohou hrát, vyrobit hudební nástroj a experimentovat se zvukem – to vše s hostujícími i domácími umělci. Program začíná ve 13 hodin.

Březské

Vsí projdou „královničky“, předvedou zpěvy i tance

Jednou z mála vesnic na Vysočině, kde se drží tradice „královniček“, je Březské u Velké Bíteše na Žďársku. Jedná se o průvod mladých dívek, jejichž obchůzka obcí je oslavou jara i nevinnosti mládí. Děvčata budou vycházet v neděli dvě hodiny po poledni od kulturního domu, obřadní zpěvy a tance se uskuteční u kaple a v parku. Po obchůzce, asi v půl čtvrté, pak zavede dospělá mládež nejstarší dívky do tanečního kola v parku pod lipami. Na Bítešsku byly královničky formou kolední obchůzky po vsi obnoveny roku 2003. Prvních sedm let ji dívky prováděly v osadě Jestřabí, od roku 2011 míří do obce Březské.

Velké Meziříčí

Noční prohlídky přenesou návštěvníky do minulosti

Majitelé meziříčského zámku Jan Meziříčský z Lomnice, Marie Eleonora z Quastally či její neteř Marie Eleonora z Liechtensteinu by se za jednoho večera společně potkat nemohli, neboť je dělí několik století. Ale sobota 18. května je výjimkou. V areálu zámku se objeví i s dalšími zajímavými osobnostmi na nočních prohlídkách. První návštěvníci se na cestu časem vydají v 19 hodin, poslední úderem jedenácté. Kapacita je omezená, na prohlídky je proto třeba se objednat na čísle 566 522 206, případně v pokladně muzea.

Havlíčkův Brod

Majáles nabídne program nejen pro studenty

V sobotu pokračuje dvoudenní majáles, jemuž patří centrum Havlíčkova Brodu. Program na náměstí začne v půl druhé odpoledne představením krále a královny majálesu, na nějž naváže vystoupení kapel Bez šance, Švindl, Safe exit a Dejmy. Část akce se koná v Klubu OKO, kde jsou od půl druhé připraveny přednášky na různá témata – od vědy přes zdravý životní styl až po problematiku Ruska. Následovat bude afterparty až do rána. Dějištěm majálesu je i park Budoucnost – ten dopoledne ovládne klání Havlíčkobrodský strongman. Na odpoledne pak budou připravena stanoviště i pro veřejnost.