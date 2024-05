Nejnudnější koupaliště? Přichystali novinky, kritici tvrdí, že jsou pro malé děti

Na své si na koupališti přijdou především malé děti. Právě pro ně bude určené pískoviště umístěné poblíž bistra. „Pro rodiče v této oblasti vznikne menší odpočinková zóna s novými lavičkami,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Nevoralová.

Děti se dále mohou těšit i na malované hry, jako je panák, čára a další, které naleznou na chodnících uvnitř areálu. Novinkou je hřiště pro pétanque, vybavení si bude možné zapůjčit přímo v areálu. Položen bude i jeden nový chodník pro komfortnější jízdu s kočárkem do odpočinkové zóny u dětských herních prvků.

„Pískoviště a nové hřiště na pétanque představují jen malou část našich snah o modernizaci a zdokonalení zdejších rekreačních zařízení,“ prozradil starosta města Zbyněk Stejskal s tím, že se vedení města zaobírá také plány na vybudování nového krytého bazénu.

Zapomnělo se na starší děti?

Všechny tyto novinky však ocení především ti nejmenší a jejich doprovod. V diskusích na facebookovém profilu města a dalších místních skupinách na to upozorňují někteří návštěvníci koupaliště. Těm v areálu chybí trochu jiné věci.

„Bohužel se úplně zapomnělo na starší děti. Pískovištím dávno odzvonilo a i tak je tam pro malé děti dost herních prvků. Co takhle tobogan? Něco, co starší děti zabaví,“ namítá třeba Lenka Hladíková. „Vždyť děti ani na skluzavce nemůžou jezdit na nafukovacím kruhu, nemůžou dělat salta na nafukovací trampolíně. A vy se chlubíte kreslením na chodník. Pak se nikdo nesmí divit, že mládež tráví čas po parcích, kde vymýšlejí kraviny,“ dodává Hladíková.

„Tohle je nejnudnější koupaliště, kde jsem byl. Co třeba takhle tobogan, aby se větší děti měly jak zabavit? A vy se chlubíte pískovištěm a malováním na chodník?“ přidává se Jan Holešák.

Další diskutující pak kritizují umístění pískoviště na přímé slunce, příliš kluzký povrch v brouzdališti nebo malý dohled nad chováním větších dětí tamtéž. Jsou ale i tací, kteří připravované novinky vítají a těší se na ně.

Technické služby, jež koupaliště provozují, však chystají některé další změny, které by mohli ocenit i teenageři a dospělí. „Od nové sezony mohou návštěvníci vstup na koupaliště platit benefitními Pluxee kartami a také si dopředu zjistit jeho obsazenost na webových stránkách Technických služeb,“ prozradila Nevoralová.

Po rozkliknutí položek sport a rekreace a poté letní koupaliště se návštěvník stránek dostane na nabídku Aktuální obsazenost. Kromě momentálního počtu lidí na letním koupališti s kapacitou až dva tisíce návštěvníků vidí i obsazenost sauny a krytého plaveckého bazénu.

„Tyto novinky jsou dalším krokem k poskytnutí pohodlnějších služeb našim občanům i návštěvníkům. Věřím, že zejména v parných dnech, kdy se kapacita koupaliště rychle zaplní, lidé ocení zejména možnost zjištění obsazenosti koupaliště online,“ dodává místostarostka Marie Rothbauerová.

Dražší vstupné v plánu není

Brodské koupaliště je i přes kritiku vyhledávanou letní atrakcí. Velkou rekonstrukcí prošlo v roce 2018, kdy byly původní betonové bazény s keramickým obkladem nahrazeny nerezovými vanami. Koupaliště nabízí plavecký bazén se šesti drahami, relaxační bazén s řadou atrakcí, jako jsou chrliče, divoká řeka, houpací zálivy, plovoucí lekníny či dvanáctimetrová skluzavka a dětské brouzdaliště. Oblíbené jsou velké nafukovací trampolíny u dětského hřiště.

Vstupné do areálu by mělo být letos stejné jako v loňském roce. Zdražení, alespoň podle údajů na webových stránkách Technických služeb, se neplánuje.

Základní celodenní vstupné pro dospělého činí 95 korun, mládež do 15 let a senioři platí 65 korun. Zdarma mohou dovnitř děti do 110 centimetrů výšky. Koupaliště ale zároveň nabízí celou řadu slev při kratší návštěvě, pro rodiny s dětmi nebo pro abonenty.

Havlíčkobrodské koupaliště je prozatím zavřené. O zahájení provozu rozhodne v první řadě vhodné počasí. Obvykle rekreační zařízení brány otevírá během června a provoz končí v září.