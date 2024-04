Ulich opět hlásí zájem o akcie fotbalového klubu, Hradec s prodejem nespěchá

Šéf společnosti M&T z Dobrušky vyrábějící kliky a dveřní kování jen nastínil, že nemá zájem být mecenášem, ale jedním z akcionářů. Ulich je po dlouhé době opravdovým konkrétním uchazečem o klub, kterému město loni v létě dostavělo nový multifunkční stadion za tři čtvrtě miliardy korun a který si po únorové změně trenéra v první lize vede velmi dobře.

Hradec sice s prodejem zatím neznámého dílu klubových akcií nespěchá, ale už v polovině května by radnice měla ráda soubor jasných kroků, kterými se při výběru budoucího partnera vydá. Poradcem je advokátní kancelář Havel & Partners. Ta poskytne doporučení, ale poslední slovo bude tak jako v červnu 2017 na zastupitelích, kteří tehdy vstup Ulicha vyhodnotili jako nevýhodný pro město.

Rozpočet? 120 až 150 milionů

„Kdyby se povedlo v Hradci postavit rozpočet na 120 až 150 milionů korun, bude patřit mezi top osm klubů. Město má peníze na rozvoj kultury, sportu… Nějak se bude podílet, zbytek je na strategickém partnerovi,“ řekl pro web footballclub.cz Ivo Ulich, jenž zastupuje větší skupinu potenciálních akcionářů.

Pro některé fanoušky je však i tato nabídka slabá a potenciál Hradce vyšší. „Nic proti Ulichovi. Skvělý fotbalista i člověk, ale on není tím, koho hradecký fotbal nyní potřebuje. S ním a jím nabízeným rozpočtem bychom stále byli jen farmou Slavie, Sparty a Plzně někde kolem středu tabulky. Věřím, že s novým stadionem máme na víc,“ napsal na sociální sítě Miroslav Bednář.

„Víme o třech zájemcích. Ta od Ulicha je ale nejkonkrétnější,“ upozornil člověk z vedení FC Hradec, který si nepřál být jmenován.

Kdyby tým bývalého hráče Hradce, Slavie či Borussie Mönchengladbach dostal od města k dispozici nadpoloviční počet akcií, postavil by si svůj vlastní nový management. Hned na začátku jednání chce zájemce o strategický vstup seznámit fanoušky s tím, že nehodlá být novodobým mecenášem: „Jsme skupina transparentních osob, která chce klubu nabídnout víc. Jako akcionáři, ne jako sponzoři. To znamená, že tam bude skvělý management, který bude klub perfektně servisovat a zhodnocovat ho nejen pro město, ale i pro nás. Akcionář není od toho, aby přišel a dal tam peníze. Ano, když je potřeba, investuje je, ale nesype je bezhlavě.“

Kupce hledají i jiná města

Velmi podobné ambice před několika dny nastínil i Ondřej Kania. Ten se stal majitelem libereckého Slovanu, když koupil 75,65 procenta akcií. Řekl, že rozpočet vidí zhruba na 135 milionech korunách bez nových fotbalových posil a svou vlastní vizi i skupinu na sociální síti pojmenoval Liga mistrů 2030.

Právě teprve jednatřicetiletý Kania se nedávno zajímal také o majetkový vstup do jiných klubů včetně FC Hradec, ale z jeho analýzy vyplynul jednoznačný vítěz: Liberec. „Nenapadlo by mě, že je možné koupit čtvrtý nejlepší klub v Česku,“ okomentoval to Ondřej Kania.

Mimochodem na prodej je více prvoligových klubů, což hradeckou pozici rozhodně neusnadňuje. Z podobně velkých klubů jsou to České Budějovice, Zlín, Teplice či Mladá Boleslav. Také mezi potenciálními zájemci jsou známá jména: o tato fotbalová města se v nedávné době zajímaly nebo stále ještě zajímají například společnosti Fastav, Trinity Bank, Accolade anebo Unimex Group.

Ekonomická analýza klubu

Hradec Králové každoročně posílá klubu na 40 milionů korun. Přestože je to pro město značná zátěž a tohoto břemena se chce zbavit, s výběrem partnera nespěchá. Podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK), která je současně předsedkyní představenstva FC Hradec, může být jasno letos, ale nelze vyloučit, že se výběr protáhne až do roku 2025.

Město každopádně s poradenským konsorciem Havel & Partners + Česká spořitelna jednalo asi před třemi týdny a další kolo je na programu zhruba za měsíc.

„Součástí první fáze je předávání veškerých informací včetně toho, s kým jsme již jednali. Připravovala jsem soupis lidí a společností, které se o fotbalový klub zajímaly, a mezi nimi byli různí uchazeči včetně Ivo Ulicha. Další jednání máme v polovině května a na něm si již určíme další konkrétní kroky. Máme spoustu materiálů a 30 až 40 bodů, které jsme předávali ze strany města a klubu. Konsorcium si je nastuduje a udělá ekonomickou analýzu klubu,“ řekla primátorka, podle které je předčasné bavit se o číslech, a to jak o ceně, ale i počtu akcií, které by nový partner mohl získat.

Mimochodem dva roky stará expertiza zněla 25,2 milionu korun za všechny akcie. Tato takzvaná kombinovaná cena však v tuto chvíli není ani orientační. Město s poradenským konsorciem mohou aplikovat různé způsoby nacenění včetně „přirážky“ za fungl nový stadion a zohlednění cenovek jednotlivých hráčů.

Kdy Hradec vyhlásí, že prodává?

„Neexistuje žádná konkrétnější cena. Součástí květnového setkání s poradním konsorciem bude i diskuse, jak klub nacenit a směřovat k hodnotě, která může být chápána jako nějaká minimální nebo výchozí. To však zároveň neznamená, že bude i finální, protože důležité bude, jaká bude cena tržní. Každopádně bavíme se o významné a mnohonásobně vyšší částce než o té původní odhadní,“ zdůraznila Pavlína Springerová.

Prodej hradeckého klubu je stále ještě na začátku, ačkoli město registrovalo zájemce již před 19 lety, kdy odešel tehdejší vlastník Jan Voda. Už velmi brzo však město oficiálně vytroubí, že má na prodej zboží, které jistě náležitě vychválí.

„Jedním z dalších kroků bude způsob vyhlášení toho, že prodáváme část klubu. To dáme ve známost doma i v zahraničí a na základě toho se nám budou, předpokládáme, ozývat uchazeči. Případně my budeme oslovovat ty, kteří měli zájem v minulosti. A nemusí to být jen drobné jednotky zájemců. Dovedu si představit, že se bude jednat o pět až deset uchazečů, se kterými budeme jednat,“ odhadla Pavlína Springerová.

„V dnešní době prodej klubu pro město znamená hrozbu, že za dva tři roky bude muset vytunelovaný klub s obrovskými dluhy kupovat zpátky nebo nechat zlikvidovat. Ale co pak se stadionem, že?“ položil řečnickou otázku v diskusi na webu iDNES.cz Pavel Sladovník. A právě pro tuto eventualitu si město hodlá nechat kontrolní podíl v akciích.