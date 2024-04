Porušení nočního klidu, zničená dlažba. Jičín s driftery zahájil správní řízení

Odbor dopravy jičínské radnice zahájil 19 správních řízení ohledně dopravních přestupků, z toho dvě již vyřešil. Odbor správních agend vede zatím tři správní řízení, která se týkají porušení veřejného pořádku. „Není vyloučeno, že řízení na odboru správních agend bude více podle toho, jaké podklady odboru předá policie,“ řekl mluvčí.

Škodu způsobenou driftováním radnice vyčíslila asi na 30 tisíc korun, což je částka, za níž specializovaná firma vyčistila dlažbu od zbytků pneumatik. Firma dlažbu čistila strojově a ručně, kostku po kostce. Radnice dříve uvedla, že vymáhání škody bude obtížné. Pachatelů totiž bylo více a nebude zřejmě jednoduché jim dokázat, jaký díl škody každý z nich způsobil.

Při tuningové akci jela vozidla z Prahy do Mladé Boleslavi a Jičína. Na jičínské náměstí přijelo asi 60 aut, smyky na náměstí dělalo asi šest z nich. Díky kamerovým záznamům má policie zjištěné registrační značky aut i jednotlivé řidiče. Většina přestupků se týká porušení zákazu stání na náměstí a nedodržení stopky při vyjíždění z náměstí. Radnice eviduje i porušení nočního klidu. Při návratu do Prahy řidiči zablokovali na chvíli Nuselský most v Praze, driftovali před Národním muzeem nebo za provozu závodili na dálnici.

Policie v Jičíně přímo na místě nikoho nezadržela, na místo totiž dorazila až tehdy, kdy tam nikdo nebyl. Opožděný zákrok vysvětlila tím, že všechny dostupné hlídky v tu dobu zasahovaly mimo Jičín u akutních případů s fyzickým násilím, agresivitou, převozem agresora či u neodkladného pátrání po osobě. Opakování incidentu na náměstí by podle radnice hrozit nemělo, protože na jaře se na náměstí opět vrátí přes zimu uložený mobiliář jako lavičky či květináče.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po jičínském incidentu uvedl, že policie se bude na podobné srazy připravovat důkladněji. Například při tuningovém srazu 30. března v Hradci Králové, kam přijelo asi 250 aut, policie zjistila téměř 30 přestupků a uložila pokuty za téměř 30 tisíc korun. Nejčastějším přestupkem byl nezpůsobilý technický stav vozidla. Nejzávažnějším přestupkem bylo překročení rychlosti, kdy řidič jel na povolené devadesátce rychlostí 170 kilometrů v hodině. Řidič přišel o řidičský průkaz, ve správním řízení mu hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz řízení až na 18 měsíců.