Při hádce udeřil družku, upadla hlavou na skříň. Za její smrt dostal 5,5 roku

Pětapadesátiletého Zdeňka K. přivedli k soudu z vazební věznice, kde je od podzimu.

Předseda senátu Miroslav Veselský ho za těžké ublížení na zdraví poslal do věznice s ostrahou. Uložil mu také ochranné protialkoholní léčení. Muž musí zaplatit i České průmyslové zdravotní pojišťovně sedm tisíc korun jako majetkovou škodu.

Rozsudek je pravomocný, obžalovaný i státní zástupkyně se vzdali práva na odvolání.

Před hlavním líčením se Zdeněk K. poradil s obhájcem, poté prohlásil před soudcem vinu.

„Doznal, jak to bylo. Toto prohlášení viny soud přijal. Ve prospěch obžalovaného hovořily výrazné polehčující okolnosti, doznání, upřímná lítost a nápomoc orgánům činným v trestním řízení,“ sdělil pro iDNES.cz předseda senátu Miroslav Veselský.

Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti muži hrozilo 5 až 10 let vězení. Žalobkyně upravila původní návrh na rozmezí od 5 do 6 let, konkrétně žádala trest v délce 5,5 roku.

„I vzhledem k návrhu paní státní zástupkyně jsme se dohodli, že postačí uložit tento trest včetně protialkoholní ústavní léčby. Dnes ta projevená lítost pana obžalovaného byla skutečně upřímná,“ poznamenal soudce.

Nejdřív tvrdil, že ženu našel už mrtvou

Dvojici se zvrtl večírek v pátek 20. října v bytě v druhém patře ubytovny. Někdy po 22. hodině muž uhodil devětapadesátiletou partnerku, až spadla. Vážnému zranění podlehla.

V noci z pátka na sobotu se muž obrátil na policejní linku 158 a nahlásil, že našel ženu doma mrtvou. Když policisté dojeli na místo činu, s mužem provedli dechovou zkoušku na alkohol a naměřili 2,42 promile. Již v pondělí jej kriminalisté zadrželi. Nejdříve mlžil, pak se k činu přiznal.

„Fyzicky ji napadl úderem otevřenou dlaní pravé ruky do levé části jejího obličeje v nepřímém úmyslu jí způsobit újmu na zdraví, v důsledku čehož se poškozená při spontánním pádu udeřila hlavou o dřevěnou skříňku a podlahu, kde poté zůstala bezvládně ležet,“ píše se v obžalobě.

Přítelkyni způsobil úrazový otok mozku, který vznikl útlakem pravé polokoule mozku a krvácením pod tvrdou mozkovou plenu. To nakonec vedlo k její smrti.

Policisté napřed kvalifikovali čin jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, kde se kvůli těžké újmě počítá se sazbou 8 až 16 let vězení. Už v přípravném řízení však právní kvalifikaci zmírnili.

Policie již dříve sdělila, že muž byl v minulosti několikrát odsouzen. Protože loni v říjnu byl v podmínce, podle soudce Veselského se mu ještě výše trestu přemění, dostane rok navíc.