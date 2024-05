Mobilní poštu už testují. Starostové u Hradce dodávce zakázali parkovat

Vyměnili okna, upravili zábradlí, vybudovali parkovací místa. Libřice na Královéhradecku investovaly stovky tisíc do úprav objektu, který za hubičku pronajímají České poště, aby udržely provoz vesnické pobočky. Teď se obávají, že senioři budou muset postávat na mrazu či dešti a čekat na příjezd pošťácké dodávky.

Libřice jsou jednou z osmi obcí v kraji, kde pošta od května chtěla testovat náhradu klasické kamenné pobočky mobilní poštou. Podle starostky Evy Hynkové (nez.) bylo místním hned jasné, že by nezůstalo u testování.

„Provozní dobu chtěli omezit z patnácti hodin na deset. Dva dny v týdnu mělo být otevřeno do 15.30 hodin, ostatní dny by dodávka přijela dopoledne. S takovou dobou odříznou od pošty polovinu vesnice a zůstane jen pár důchodců, kteří jsou doma. Tím se sníží vytíženost a nakonec řeknou, že kamenná pobočka není potřeba,“ obává se starostka Hynková.

Státní podnik nakonec testování na Královéhradecku vzdal kvůli odporu starostů z nedalekého Blešna a Jeníkovic. Ti dodávce zakázali parkovat na obecních pozemcích.

„Ještě objížděli soukromé vlastníky, jestli mohou stát u nich, ale ani to se jim nepodařilo. Přijde nám nesmyslné, aby poštovní dodávka stála na obecním parkovišti před plně vybavenou poštou. Nehledě na to, že pak nebude kde zaparkovat a lidé budou stát v dešti u silnice,“ upozorňuje Miloš Buroň (nez.), starosta Blešna, jímž prochází frekventovaná silnice I/11 z Hradce Králové na Rychnov a Šumperk.

Starostové se shodují, že jednání pošty bylo velmi arogantní. Obce se o plánech dozvěděly na poslední chvíli a ovlivnit mohly jen to, kde dodávka zaparkuje. Chyběla předchozí diskuse či vysvětlení záměru, podobně jako když loni pošta oznámila rušení stovek svých poboček napříč Českem. Tehdy proti tomu protestovali třeba v Hradci Králové, kde se měla původně zavřít i pošta na největším sídlišti na Benešově třídě.

„Dali nám to vědět sedm pracovních dní dopředu. Paní nám oznámila, že i když se nám to nelíbí, nic s tím neuděláme. Místo aby reagovali na trh, zavírají pobočky,“ zlobí se Buroň.

Dodávka jako náhrada

Česká pošta se brání, podle ní jsou obavy starostů zbytečné. Rušení prý neplánuje. Pilotní projekt má jen ověřit, zda by bylo možné pobočku nahradit dodávkou.

„Za den dokáže obsloužit tři obce, takže vidíme její potenciál i v lokalitách, kde kamenná pobočka existuje. Dál zůstane zachován zákonem stanovený počet 2 900 poboček. Z pohledu legislativy jsou kamenná pobočka, pošta Partner nebo mobilní pošta na stejné úrovni. Po vyhodnocení tříměsíčního pilotu se rozhodneme, jakou cestou půjdeme,“ říká Ivo Vysoudil z tiskového oddělení České pošty.

Právě proti nahrazení kamenné pobočky dodávkou starostové brojí. Podle nich je nový model nevýhodný pro obě strany. Klientům se sníží komfort, pošta bude mít vyšší výdaje. Také v Blešně je státní podnik v nájmu, obec do úprav budovy investovala víc než 100 tisíc korun. Od pošty však vybírá ročně jen 4 tisíce.

„Co vím, nabízeli za nájem parkovacího místa 50 korun na hodinu. To je ročně skoro 25 tisíc,“ počítá Buroň. Podle něj se pošta několikrát snažila Blešno převést na režim Partner, obec to však odmítla.

„Je to jen přenášení nákladů ze státu na obce. My jsme na úřadě dva a těžko bychom to zvládali. Navíc nemáme zastupitelnost. Nabízeli to i v obchodě, ale u něj bojujeme s udržitelností. Za poslední roky se tu několikrát změnil provozovatel. Když by paní skončila, přijdeme o poštu úplně,“ obává se starosta.

Libňatov test vítá

Pošta službu testuje i v Černíkovicích, Lukavici a Liberku na Rychnovsku. V pondělí se testování mobilní pošty rozšířilo i na Trutnovsko. Dodávka nahradila kamenné pobočky ve Vlčicích u Trutnova a v Libňatově. Tam jsou naopak s novinkou spokojeni, protože Libňatov má poštu na západním okraji obce, zatímco dodávka zaparkuje u obchodu v centru.

„U nás se o rušení pošty mluvilo už v roce 2008, ale po odporu od toho ustoupili. Návštěvnost je samozřejmě nízká. Jak se rozvíjí digitální služby, myslím, že je nevyhnutelné, že o poštu přijdeme,“ míní starosta Jaroslav Pich (nez.).

Také Libňatov poště pronajímá část obecní budovy a stejně i tady budou brzy potřeba investice, proto je obec s náhradou smířena. I tady se však starosta diví ekonomice státního podniku: „Pro mě je to ekonomický nesmysl. Jezdí sem tři auta: jedno s balíky, další z Úpice rozváží dopisy a teď jedno okénko. Já osobně poštu nepotřebuju.“

Podle České pošty by však dodávka měla nabídnout víc než zastaralé pobočky. Plánují se v ní Czech Point i některé služby úřadu práce.

Zatím jen sedm vozů

Náhrada kamenných poboček dodávkami není úplnou novinkou. Státní podnik s tím kalkuloval už v roce 2020, kdy vůbec první novodobou mobilní poštu vyslal do okolí Dobrušky na Rychnovsku.

Mobilní pošta v Dobrušce v říjnu 2020

1. října 2020

Tehdy uvažoval o pořízení desítek vozů. K tomu však zatím nedošlo. Aktuálně jich má sedm a až dosud slouží jen k dočasné obsluze obcí, kde pobočky nejsou, a jako náhrada za pobočky, které musely zavřít kvůli přírodním živlům na jižní Moravě.

„Mobilní pošta nahrazuje klasické pobočky i při nutných rekonstrukcích nebo když se z nějakého důvodu uzavře pošta Partner,“ vysvětluje Ivo Vysoudil. Když se však loni připravoval přesun pobočky v dvouapůltisícové Sobotce na Jičínsku a město bylo rok bez úřadu, státní podnik tam dodávku neposlal.

Služby mobilní pošty si v roce 2020 vyzkoušeli třeba v Pohoří na Rychnovsku, loni i letos zkraje roku zajížděla do Roudnice a dalších vesnic u Hradce Králové. Vždy však jen pár měsíců.

„Je to škoda, že to nezůstalo natrvalo. Hlavně senioři si na to zvykli, protože ne každý má auto a může si kdykoliv zajet do Dobrušky,“ říká starostka Pohoří Helena Suchánková (nez.).

„Byli u nás asi půl hodiny za den. Senioři si to velmi chválí, ale nebylo to příliš vytížené. Lidé jsou zvyklí jezdit na poštu jinam,“ míní starosta Roudnice na Hradecku Svatopluk Kněžour (nez.).