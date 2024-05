Soud muži potvrdil výjimečný trest za vraždu tety, ve vězení strávil už 28 let

Odmítal totiž, že příbuznou zardousil kvůli jejím šperkům. Po vraždě ženě vytrhal kleštěmi zlaté zuby a její tělo ukryl do úložného prostoru postele. Prodejem ukradených cenností získal zhruba sedm tisíc korun.

Uložený trest je podle předsedy odvolacího senátu Martina Zelenky sice přísný, ale nikoliv nepřiměřený. „Obžalovaný spáchal čin vůči osobě blízké a vysokého věku, navíc v jejím bytě, kde by každá osoba měla požívat jistotu zvýšené osobní ochrany a bezpečí,“ uvedl soudce.

Bezohledné vytrhání zubů zavražděné pětasedmdesátileté seniorky podle něj dokládá míru narušení Pávovy osobnosti. „Je fakt, že to, co jsem udělal, nejde omluvit, nedá se to vzít zpátky. Ale nesouhlasím s tím, jaký trest mi soud dal. Pohádali jsme se, nebyl tam zištný motiv. Věděl jsem, že peníze jsou v ložnici, nešel jsem tam pro ně,“ řekl odvolacímu senátu Páv.

Z mrtvé ženy sejmul náušnice, řetízek a prsten, z bytu si odnesl ještě další dva prsteny, peněženku s doklady a oblečení, kterého se na ulici zbavil.

Páv byl v minulosti trestaný za několik znásilnění, těžké ublížení na zdraví či vydírání. Podle soudních znalců je nenapravitelným recidivistou, který trestnou činnost páchá celoživotně. Ve vězení strávil už 28,5 roku. Součástí aktuálního verdiktu je i Pávova povinnost nahradit dceři zavražděné ženy 807 tisíc korun za způsobenou újmu.