Kvůli nové knihovně zmizí letní kino v Turnově, promítání se vrátí za dva roky

„Letní kino v Turnově musí na nějaký čas ustoupit výstavbě knihovny. Předáním staveniště odstartoval harmonogram realizace novostavby v ulici Skálova. Ten v první řadě počítá s demolicí stávajícího plátna a přiléhajícího domku, která by měla proběhnout na přelomu dubna a května,“ upřesnila před časem mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.

Stavbu má na starost společnost Bielskie Przedsiebiorstwo Budownictwa Przemyslowego (BPBP). Plán počítá s tím, že nosné konstrukce nové knihovny se budou stavět již v druhé polovině května a samotná stavba bude pod střechou do konce letošního roku.

Na finální výsledek si však obyvatelé Turnova budou muset počkat do prosince roku 2025, takže nejbližší termín otevření letního kina spadá na sezonu roku 2026. Podle mluvčí města Marcely Jandové za to mohou průtahy ve výběrovém řízení.

„Výběrové řízení běží od září loňského roku. Kvůli množství doplňujících dotazů ze strany zájemců došlo ke zpoždění, a tím pádem k uzavření letního kina na dvě sezony, místo jedné,“ upřesňuje Jandová.

Diváci o filmy nepřijdou

Fanoušci filmů však nepřijdou zkrátka. Kino Sféra, které má v létě obvykle odstávku, bude v provozu. „Chystáme i komornější promítání v Maškově zahradě. Chceme nadšencům letního kina dopřát koukání na filmy v přírodě,“ prozradila Marcela Jandová

V provozu zůstává občerstvení u letního kina, které otevřelo už se začátkem dubna. V dubnu a květnu bude otevřeno od pondělí do čtvrtka, vždy od 14 do 20 hodin, v neděli od 15 do 20 hodin. Otevřené budou i toalety, které bezprostředně přiléhají k areálu letního kina.

„Zároveň se otvírací doba může rozšiřovat v návaznosti na program. Tento rok plánujeme více hudebních akcí, hlavně živých koncertů. I letos se budou konat oblíbené jam sessions, odpoledne s DJ nebo slam poetry. Na své si přijdou také milovníci karetních a deskových her,“ říká vedoucí gastroprovozu Kulturního centra v Turnově Pavla Matysová.

Milovníci sledování filmů pod širým nebem však o zážitky nepřijdou. Letní kino se po skončení stavebních prací do Skálovy ulice vrátí, filmy se budou promítat na fasádu nové knihovny.