Kovařina je dřina. Dívky to někdy nezvládnou, říká ředitelka turnovské „špéry“

Jak dlouho školu vedete?

Od května roku 2009 už uplynula dlouhá doba. Nezdá se to, ale ve funkci jsem už patnáct let. Ačkoli jsem profesně technik, strojař, myslím, že se jedná o pozici manažerskou, proto nevidím problém v tom, že nejsem umělec. Starat se o budoucí umělce mne docela baví. Umělecké řemeslo a umění mi ale cizí není. Dědeček byl umělecký kovář, maminka učila výtvarnou výchovu na základní škole, sestra je architekt. Vlastně jsem mezi umělci vyrůstala.

Jaké to bylo zpočátku, když se technicky a logicky přemýšlející strojař ocitne na škole mezi umělci?

Přiznám se, že jsem si musela ze začátku trochu zvykat, ale dnes to vidím jako velkou výhodu. Právě proto, že mám vzdělání spojené s logickým myšlením, vím přesně o každém problému ve škole, a to nejen technickém. Rekonstruujeme, modernizujeme a zavádíme nové technologie. Vše se snažím dělat tak, aby žáci a kantoři měli ty nejlepší podmínky pro svou realizaci. Neusínat na vavřínech z minulosti, držet krok s vývojem umění a technologií, to je i naše vize do budoucnosti.

Co je hnacím motorem, který ze studentů dělá úspěšné absolventy?

Osobně se domnívám, že hlavním hnacím motorem školy je kvalitní, empatický pedagogický sbor, který staví nejen na zkušenostech, ale také na nadšení mládí. Výtvarníci tvoří se žáky umění, dílenští učitelé je učí řemeslo. No a na to ostatní jsou zde teoretičtí pedagogové a já.

Kolik žáků aktuálně studuje?

Na střední škole je to kolem dvou set žáků, na Vyšší odborné škole kolem třiceti studentů.

Z jakých oborů si mohou žáci vybrat?

Máme pouze jeden obor, který se rozděluje na dalších pět zaměření. Žáci mohou studovat design a zpracování drahých kamenů, zlatnictví a design šperků, umělecké kovářství a zámečnictví, design grafické a plastické rytiny, design litých objektů. Na VOŠ je to pomaturitní studium oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů.

Dá se říct, které předměty žákům jdou a ve kterých je to horší?

Vesměs jim jdou všechny profilové předměty, kde se uplatňuje talent a zručnost. Horší je to u matematiky, fyziky, chemie a podobně. Je ale pravda, že některým žákům jde velmi dobře anglický jazyk, každoročně celá řada z nich získává jazykový certifikát.

Jaké uplatnění najdou žáci na pracovním trhu?

Někteří žáci dál pokračují na vysoké škole nebo na VOŠ, jiní navazují na rodinnou tradici, zařídí si vlastní dílnu, někdo vyrazí do světa. Uplatnění může být široké, protože naši absolventi mají ve světě umění své jméno.

Patnáct let ve funkci je dlouhá doba. Dokázalo vás z pohledu ředitelky poslední dobou něco překvapit?

Mě už jen tak něco nepřekvapí, ale udivuje mě, že na tak fyzicky náročný obor, jako je kovařina, se hlásí stále více dívek. Je to opravdu pěkná dřina a děvčata to občas nezvládnou.

Na kterých zajímavých projektech škola pracovala?

U nás ve škole se vyráběly kopie korunovačních klenotů, kopie korunky Pražského Jezulátka, v Jičíně na Husově náměstí je fotografy vyhledávaný kovový drak, maturitní práce našeho bývalého žáka. Novodobé korunky vymýšleli naši žáci pro nejkrásnější Miss ČR v roce 2009, z našich děl si vybrali představitelé města Turnova dar pro předchozího prezidenta. Jsem velmi hrdá i na umělecké kováře, kteří pravidelně získávají ocenění na mezinárodním setkání kovářů na hradě Helfštýn.

Frontman kapely Krucipüsk Tomáš Hajíček před jičínským drakem, kterého vyrobili studenti v Turnově.

Můžete jmenovat známé absolventy z poslední doby?

Je jich mnoho. Například Asamat Baltaev, který je v současnosti asi nejznámějším rytcem a medailérem v ČR. Ráda bych ještě zmínila sochaře Jindřicha Beneše, rytečku Pavlínu Čambalovou nebo malíře a sochaře Antonína Černého.

Škola slaví 140 let od vzniku své existence. Máte něco připraveného?

Rozhodně ano. Výročí slavíme každých pět let, absolventi to vyžadují, ale letos to bude výjimečné. Aktuálně je v Muzeu Českého ráje k vidění výstava toho nejlepšího od 80. let, ale je tam i část současná, moderní, interaktivní. Ukazujeme, kam se tvorba našich žáků a pedagogů posouvá, AI nevyjímaje. Velké oslavy s bohatým programem budou 25. a 26. května, kdy chystáme dny otevřených dveří. Očekáváme návštěvu hejtmana Libereckého kraje, starosty města Turnova a dalších významných hostů. Na programu je módní přehlídka, kde modelky ozdobíme našimi šperky, ale také hudební vystoupení světově uznávaného umělce se svou skupinou. Nechte se překvapit. A zlatým hřebem bude křest našeho katalogu, který ukáže práce žáků za posledních deset let.