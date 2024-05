Vydrží nám to? Máchův kraj nabízí test vztahů

Nejen že američtí vědci prokázali, že se v Máchově kraji zamiluje nejvíce lidí díky magickému odkazu romantického básníka, ale také je jasnou volbou pro romantické procházky, výlety, prostě ten čas, kdy jsou páry obohaceny o růžové brýle. Máchův kraj však podporuje dlouhodobé, šťastné, láskou a porozuměním naplněné vztahy. Proto přichází s fungujícím testovačem vztahů!

Itálie má Benátky, Kanada zase Niagarské vodopády, Dubai svíticí fontánu a Máchův kraj má řeku Ploučnici. Ta pramení kousek od obce Osečná a poté, co se z potůčku stane malá řeka, tedy až v destinaci Máchův kraj, se řeka Ploučnice stává vztahovou poradkyní a tím opravdovým testem všech mileneckých, manželských, zasnoubených, ale po léta fungujících párů. Pro test vašeho vztahu si můžete vybrat hned z několika ordinací, které dokáží odhalit i problémy, o kterých jste ve vašem vztahu vůbec nevěděli.

Ordinace průrva

Celý magazín

První ordinace začíná ve skalní průrvě v Novinách pod Ralskem, nejčastěji navštěvovaném místě na řece Ploučnici. Začátek vyšetření vodáci doporučují nad touto technicko-přírodní památkou, abyste hned na začátku viděli světlo na konci tunelu. První úsek řeky totiž doslova definuje pojem „vodní turistika“, kde díky nedostatku vody budete spíše v řece chodit vedle lodi než v ní sedět. V této ordinaci (vodním úseku) bude prověřena hodně trpělivost. Odměnou vám však bude neopakovatelný zážitek a výhled na dominantu kopce a stejnojmenné zříceniny Ralsko. Posílit se můžete hned po zdolání Průrvy u místního stánku v malém kempu. Úsek končí v domovině malých žlutých fazolí v džínových lacláčích ve městě Mimoň.

Ordinace krokodýlí řeka

Druhá ordinace prověří důvěru. Úsek začínající v Mimoni, kde se před vyšetřením na řece můžete posilnit například na náměstí ve vyhlášené Cukrárně Dana, končí u mostu v kempu Boreček. Na konci tohoto úseku vás čeká plně vybavený kemp i s novým samovýčepem, který je v provozu non-stop. To, co vás čeká během zdolávání úseku, který se díky meandrující řece zdá nekonečný a vy budete mít pocit, že kdybyste raději vytáhli loď na břeh a táhli ji po souši, budete tam o půl dne dříve, to je však velmi zajímavé. Krokodýlí řeka se řece Ploučnici přezdívá díky čouhajícím popadaným kmenům nad hladinou řeky. Spousta křovin, připomínající mangrovy, vám budou zpestřovat zážitek z plavby.

Ordinace meandry řeky Ploučnice

Pak už je to nádhera. Řeka vlnící se jako had mířící ke své kořisti, údolí tvořené meandry řeky rozřezávající pastviny a louky, které lemují husté lesy a Hradčanské pískovcové stěny. Je to úsek, který dodá duši klid, a především hodně času si vyříkat věci, které jste si řekli během předchozích dvou úseků. A je jen na vás, zdali zakotvíte na Brenné u bývalého mlýna, či poplujete dál až do kempu U Kerama v Žizníkově u České Lípy. Půjčovny lodí, které fungují na řece Ploučnici, nabízí spoustu doplňkových služeb, jako například zapůjčení koloběžek či dopravu osob.

Více o vodní turistice na řece Ploučnici, výletech v okolí, službách a půjčovnách lodí se dozvíte na webu www.machuvkraj.cz