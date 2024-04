Drifter Filip Vimpel

Když jsem hledala, co je to drift, na Wikipedii jsem se dočetla, že se jedná o druh automobilového sportu, při kterém se využívá řízený přetáčivý smyk. Z toho nejsem moc moudrá, mohl bys nám blíže tento sport popsat?

Jedná se o druh motosportu, ve kterém auta závodí na poměrně krátkém vyznačeném okruhu, který má většinou kolem šesti zatáček. Na něm před každým závodem rozhodčí rozestaví kužely a nakreslí zóny a jezdcům oznámí, jakým způsobem mají dané kolo jet. Někde se musí přibrzdit, někde naopak přidat, každý kužel nebo zóna se musí trefit, popř. přejet z předem určené strany. Důležité je samozřejmě se daných překážek nedotknout a nenarazit ani do bočních mantinelů. No a to vše zvládnout v co nejkratším čase.

foto: Archiv Filipa Vimpela

Co vše se v závodu boduje?

Zdaleka nejde jen o rychlost. Důležitá je pečlivost jízdy, styl, atraktivnost, plynulost atd. Pravidlem bývá, že vyhrává ten, kdo neudělá chybu. Proto je nesmírně důležité během závodu držet nervy na uzdě, koncentrovat se a plně se soustředit na výkon.

Jak takový závod vypadá?

Každý oficiální závod se skládá ze tří částí – trénink, kvalifikace a duel (battle). Při tréninku se všichni zúčastnění seznamují s okruhem, jde o nebodovanou část závodu. V kvalifikačních rozjížďkách, které jsou většinou dvě nebo tři, už jsme hodnoceni. Ti nejlepší se pak utkají v závěrečné části, v duelu. V něm jede poslední závodník s tím prvním, absolvují spolu dvě kola a jeden z nich je označen jako vítěz. Touto vyřazovací metodou se postupně dojde k finálnímu střetu, ze kterého vzejde ten nejlepší.

To mi připadá celkem zdlouhavé.

Závod probíhá celý víkend, takže ano, je to „zábava“ na pár dnů. Já si každý závod opravdu užívám se vším všudy, je to pro mě relax a únik z každodenní reality. Vezmu si s sebou dobré jídlo, gril, muziku. My, „drifteři“, jsme dobrá parta, a i když jsme rivalové, panuje mezi námi přátelská nálada. Večer poklábosíme, bavíme se o závodě a o autech, většina z nás driftem žije.

Auta během závodu musí dostat pěkně zabrat. Kolik svému koníčku obětuješ času?

Samotný závod je jen malá část toho, co k driftu patří. I během soutěží musím auto opravovat, měnit sjeté pneumatiky apod. Následující týden po závodě samozřejmě pomalu vybaluju a dávám auto do kupy, aby bylo schopné vyjet na další soutěž. Doma mám malou dílnu a všechno jsem schopen si opravit a vyrobit sám. Baví mě zapojovat do renovací nové technologie, 3D scan, 3D tisk, některé díly vyrábím na CNC strojích.

Jakým autem vůbec jezdíš?

Jedná se o auto značky BMW (konkrétně BMW E46 M3), které má motor z Jaguára. Celé jsem ho konstruoval sám. Postupně ho „šperkuju“ a snažím se ho udržovat v co nejlepším stavu.

Našel sis celkem drahý koníček…

Je to tak, peníze hrají v dnešním světě jednu z hlavních rolí, není tomu jinak ani v driftu. Čím více má člověk financí, tím více může své auto vylepšovat. Silnější auto pak mnohdy znamená lepší umístění na závodech. Jak už jsem ale v úvodu zmiňoval, mnohdy vyhrává ten, kdo neudělá chybu. Naštěstí to není jen o penězích.

Abych ale vůbec mohl svůj koníček uživit, mám dvě zaměstnání, z druhé práce de facto financuji vše, co se týká driftu. Samozřejmě velkou pomocí jsou pro mě sponzoři.

Kde sháníš své sponzory?

To je různé, většinou jde o shodu náhod. Někdo je na závodě, líbí se mu mé auto, můj styl, osloví mě a je ruka v rukávu. Nebo se nějaký nadšenec podívá na má videa a kontaktuje mě. Pomáhají mi i mí přátelé a známí. Momentálně mám celkem osm větších sponzorů. V letošním roce jsem poprvé požádal o dotaci náš městský obvod. Věřím, že se poštěstí a získám ji.

foto: Archiv Filipa Vimpela

Uvažoval jsi, že bys svůj koníček představil právě našim občanům trochu více?

Kdyby byla příležitost, rád bych i občanům Hrabové svůj sport přiblížil. Během některé z akcí bych mohl například přistavit své závodní auto i s depem na sokolské hřiště a říct pár slov o tom, co dělám. Bylo by fajn ukázat videa a fotky ze závodů. Myslím, že zejména mladé kluky by určitě překvapilo, že i záliba v autech může vyústit ve smysluplný koníček. Také střední a starší generace našich spoluobčanů by možná pochopila, že driftování není už dávno o předvádění, rámusu, ničení aut a hazardu se zdravím. Mimochodem bez- pečností kontroly jsou při závodech na takové úrovni, že o úrazech či větších nehodách nemůže být řeč.

Kolik závodů vůbec za rok absolvuješ a jak si vedeš ve srovnání s ostatními jezdci?

Závodní sezóna probíhá od dubna do října, za tu dobu absolvuji přibližně deset závodů. Některé z nich jsou hlavní (v rámci Mistrovství České republiky), další z nich jsou tzv. „podzávody“. Ty nejsou registrovány pod Autoklubem České republiky. Mimo to se také občas účastním různých exhibicí, kde bývá opravdu skvělá atmosféra.

Co se týče umístění, posledních pár let se pohybuji v první pětce v rámci českých závodníků. Do finálových duelů se kvalifikuji vždy, někdy se mi podaří lepší umístění a skončím třeba druhý, někdy je holt soupeř silnější.

foto: Archiv Filipa Vimpela

Jak je vůbec tvůj sport divácky oblíben?

Diváci chodí a atmosféru na okruhu si opravdu užívají. Závody jsou většinou okořeněny i doprovodným programem, nechybí ohně, hlasitá hudba, skvělý moderátor. Pár mých známých, ale třeba i blízkou rodinu, která byla dost skeptická a nechtěla se mých závodů účastnit, jsem s sebou vzal a všichni byli opravdu nadšení. Kdo má rád velkolepé show, tak ať určitě vyrazí, nebude litovat.

Co tebe osobně na driftu nejvíce baví?

Zálibu v autech jsem zdědil po svém otci, během dospívání jsem sledoval závody v driftech a snil o tom, že se na startu také jednou objevím. Jak už jsem zmínil, mám kolem sebe spoustu bezva kolegů, se kterými můžu všechny starosti hodit za hlavu a žít v daný okamžik jen závodem. A když jsem na okruhu? Ty pocity se těžko popisují, mám rád ten adrenalin, když člověk jede na hraně svých možností, soustředí se jen na to, aby nechyboval. Asi nejvíce si užívám chvíle, kdy cítím, jak tenká je hranice mezi úspěchem a porážkou. Ta chvíle, někdy doslova pár vteřin, rozhoduje o tom, jestli budu stát na „bedně“ nebo zakusím prohru.

Jaké jsou tvé vize do budoucna?

Závodění se věnuji již devátou sezónu a rád bych dělat drift na plno. Mým snem je se jím živit. K tomu samozřejmě potřebuju dostatečný přísun financí a další podporu od sponzorů. Každým rokem mě podporuje více a více lidí, takže věřím, že můj sen je do budoucna realizovatelný.

Na druhou stranu nejsem typem člověka, který by seděl se založenýma rukama a inkasoval tisíce na závody. Stále bych chtěl pracovat ve své dílně, opravovat auta nebo třeba stavět na zakázku auta závodní. Tolik k mým plánům.

Mohl bys na závěr uvést nějaké kontakty, kde by se případní zájemci mohli více seznámit s tím, co děláš?

Nejvíce sledujících, více jak třináct tisíc, mám na Instagramu, kde mě najdete pod přezdívkou DRIFTEX. Videa vkládám i na YouTube pod svým jménem Filip Vimpel.

Děkuji za rozhovor!