Grossmannovu vilu zdobí upravená původní zahrada

Návštěvníci se tak mohou kochat u jezírka, fontánky či vodotrysku. Upravené jsou také záhony s květinami, které jsou velmi podobné těm, které v zahradě vily rostly v době její největší slávy. „Při archeologickém průzkumu byla objevena i semena původních rostlin, takže jsme věděli, co tady rostlo,“ uvedl kurátor Vily Grossmann Tomáš Rusek. Pod nánosem zeminy byl „pohřben“ i kus obrubníku, který lemoval záhony. Podle něj vytvořili odborníci nové obrubníky, takže cestičky kolem vily vypadají jako před sto lety.

Bazének zdobený sochou. | foto: Petr Žižka

Zdobenou, honosnou, reprezentativní vilu postavil ostravský podnikatel, stavitel František Grossmann před sto lety. Ve třicátých letech v důsledku dopadu hospodářské krize odešel bezdětný pár manželů Grossmannových dobrovolně z tohoto světa a vila měnila majitele a postupně chřadla. Od šedesátých let minulého století do roku 2005 zde sídlila mateřská škola a školní družina. Dnes je dům v majetku ostravského magistrátu, který vrátil vile původní lesk a v dubnu toto luxusní sídlo otevřel veřejnosti. Grossmannova vila stojí nedaleko dnešního krajského úřadu, naproti Sadu Dr. Milady Horákové.

Zatímco domem návštěvníky provází průvodci a platí se vstupné, do zahrady je vstup volný, a to v době, kdy je vila otevřena veřejnosti. V příštích týdnech bude možné posedět u fontánek na nových lavičkách a počítá se s dalším, postupným dovybavením zahrady. Grossmannova vila je kulturní památkou a díky rekonstrukci a následnému zpřístupnění pro veřejnost se stává magnetem pro zájemce o historii a architekturu Ostravy v době první republiky. Dům vypráví silný příběh o vzestupu a pádu, a to nejen rodiny stavitele Grossmanna.