Hradní výlet nejen za středověkými šermíři

Ostrava

Nahlédněte do skleníků zoologické zahrady

Na komentované prohlídky skleníků se mohou vydat návštěvníci ostravské zoo v sobotu 4. května i v neděli 5. května. „Projděte se s průvodcem skleníkovým areálem o tisíci metrech čtverečních, kde rostou například tropické a subtropické rostliny využívané k dekoraci a údržbě zoologických expozic v areálu zoo,“ zvou pořadatelé. Prohlídky jsou v 11 a ve 14 hodin, je na ně jen nutná rezervace předem na stránkách zoo.

Frýdek-Místek

Nevšední krása pobeskydského smaltování

Historii smaltování přibližuje na frýdeckém zámku výstava Muzea Beskyd s názvem Smalt v Pobeskydí. „Výstava představuje princip smaltování, historii smaltérství ve Frýdlantě nad Ostravicí, produkci výrobků do domácností, ale i pohled na smalt jako výtvarnou techniku ve výstavě, vzniklé díky Dílně uměleckého smaltu,“ stojí v pozvánce. Výstava potrvá do 9. června 2024.

Klimkovice

Lázně zahajují sezonu i s Jankem Ledeckým

Lázeňskou sezonu zahajují v sobotu 4. května v 9 hodin Lázně Klimkovice. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky lázní, procházky okolím či k místním studánkám, na cvičení v přírodě či s fyzioterapeutem, pohybové terapie anebo kognitivní tréninky. Zazpívají děti z Mateřské školy Klimkovice a finále programu obstará od 18.30 koncert Janka Ledeckého. Na akci budou i ochutnávky či stánky s občerstvením.

Bílovec

Kostel láká na výstup na věž i na utajené místo

Výstup na věž kostela sv. Mikuláše si mohou vyzkoušet lidé, kteří o víkendu zavítají do Bílovce na Novojičínsku. Komentované prohlídky se v sobotu 4. května i v neděli 5. května konají od 11 do 16 hodin. „Na trase vzhůru na vyhlídku se můžete podívat také na místo pro veřejnost dosud utajené. Průvodce vám ukáže klenby kostela, nad kterými se budete moci pohybovat díky pochozí lávce,“ slibuje informační centrum města.

Opava

Relikvii císaře Karla I. přivítá bohoslužba

Slavnostní bohoslužbu celebruje u příležitosti uložení relikvie posledního císaře rakousko-uherského a krále českého Karla I. biskup Martin David v sobotu 4. května v 10 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Relikvie, kulatá kapsle s částí žeberní kosti Karla I., bude vsunuta do díla sochaře Daniela Kloseho. Karel I. Opavu navštívil v roce 1914. K českým zemím měl vztah, část dětství strávil na Pražském hradě, v Praze i studoval. Během své vlády se podle historiků snažil zastavit 1. světovou válku, usiloval o obnovu demokratického života. Cílem uložení relikvie je šíření jeho odkazu v českém Slezsku.

Karviná

Cestovatelské příběhy na Lodičkách

Na cestovatelský festival Dobrodošli mohou v sobotu 4. května zavítat zájemci do karvinského areálu Lodičky Dokořán. Program začíná v 11 hodin a návštěvníci se mohou těšit na příběhy spojené s cestováním a dobrodružnými výpravami například na Mont Blanc, do Argentiny, Brazílie, KLDR či Peru. „Nebaví vás cestovat, neumíte jazyk a bojíte se trapných situací? Nechte to na cestovatelích a pojďte si je poslechnout. Přijďte s námi oslavit třetí ročník, kde se setkává vášeň pro cestování, láska k neznámým kulturám, dobrý humor a chutné jídlo a pití,“ uvádějí pořadatelé. V 19 hodin začíná afterparty.