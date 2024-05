Klimkovice jsou lázeňským městem s Ostravou na dohled

Přitom nechybělo mnoho a mohlo to být typické hornické město, podobně jako mnoho míst v nedaleké Ostravě. Klimkovice totiž byly prvním místem na Ostravsku, kde lidé našli uhlí. Jen díky tomu, že majitel panství nechtěl, aby se tady těžilo, nevznikly v Klimkovicích první ostravské doly.

Kdy přesně byly Klimkovice založeny, se dnes neví, protože archivy zničily požáry. Nicméně historikové předpokládají, že toto slezské město se rozkládalo na levém břehu Odry zřejmě už v polovině 14. století. Největšího rozvoje se město dočkalo v době, kdy spadalo do majetku polského rodu Vlčků, nebo též Wilczků, z Dobré Zemice. Jindřich Vilém Wilczek to v císařské armádě dotáhl až na polního maršála a na začátku osmnáctého století byl po tři léta rakouským velvyslancem v Rusku na dvoře cara Petra Velikého.

Wilczkové zachovávali zemědělský ráz města a nepodporovali řemesla a průmyslovou výrobu. A to dokonce i přesto, že v roce 1766 v místní části Pod Vinohrady byl učiněn první objev uhlí na Ostravsku. Wilczky to nechalo v klidu a doly tak vyrostly v Ostravě. Jako kdyby tušili, že v dalších staletích bude největším bohatstvím klid a venkovský ráz, které si město zachovalo. A to Wilczkové určitě nemohli tušit, že jednou bude z Klimkovic vyhledávaná lázeňská oblast a že Ostrava bude znamenat super příležitost pro nákupy a práci.

Dnes jsou Klimkovice známé především díky jodobromovým lázním na kopci Hýlov. Hosté, kteří se zde léčí, mohou navštívit renezanční zámek, v němž sídlí muzeum, nebo kostel svaté Kateřiny. Obdivovat mohou barokní sochu svatého Šebestiána, který město chránil před dalšími morovými ranami, které přišly v době rakousko-pruských válek.

Okolí láká k procházkám či projížďkám na kole, protože město leží v překrásné krajině podél řeky Odry. Přitom jen pár kilometrů je průmyslová Ostrava, se kterou je městečko spojeno dálnicí. Ani autostráda nezničila zdejší klid, protože místní lidé si prosadili, aby přes jejich město vedla tunelem.