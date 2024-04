Zima zase zklamala, lyžařské areály proto stále víc sázejí na letní aktivity

Připouštějí při tom, že v budoucnosti se letní měsíce možná stanou dominantními. „Staré časy jsou pryč. Zase to bylo se zimou špatné a rozhodně nebyla výdělečná,“ konstatoval Jaroslav Vrzgula, provozovatel sjezdovek v beskydském středisku Ski Bílá.

Jedinou dobrou zprávou pro něj byly reakce na novou šestimístnou vyhřívanou lanovku za zhruba 150 milionů korun. „Lyžaři byli nadšení a změnu si pochvalovali,“ poznamenal Vrzgula.

Jenže na nějakou větší investici mohou lyžaři v Bílé na delší čas nejspíše zapomenout. „Splácíme poměrně vysoký úvěr, takže pořízením lanovky jsme na nějaký čas s větším rozvojem skončili. Nyní se s investicemi zaměříme spíše na snižování nákladů, třeba chceme řešit energetickou náročnost systému zasněžování,“ nastínil Vrzgula.

Současně přiznává, že zůstává konzervativní a nechat zimní sezonu jen jako doplňkovou s dominantním létem ještě nechce. „Zatím si to neumím představit, i když do budoucnosti to nevylučuji. Určitě hodláme letní aktivity rozšiřovat, ale zima pro nás zatím zůstává hlavní,“ předestřel Vrzgula.

Dva lednové týdny záchranou

Jinak to mají nejen podle názvu v areálu Skalka Family Park ve Vřesině nedaleko Ostravy. „Léto je pro nás už rozhodně důležitější než zimní sezona. Ještě před několika lety to tak nebylo, ale jinak to už není možné,“ prohlásila ředitelka Barbora Kalíšková.

Uplynulou zimu však nezavrhuje, a dokonce ji ani neoznačuje jako špatnou. „Počasí se sice nepovedlo, takže veřejnosti bylo málo, ale stihli jsme odlyžovat všechny objednané školní kurzy dětí, což je pro nás zásadní,“ vysvětlila.

Při mapování zimních měsíců kromě prosincového začátku ve stylu starých „ladovských“ zim zmínila i dva týdny v lednu. „Ty byly pro nás hodně prospěšné, protože jsme si vytvořili zásoby sněhu a máme navíc tak kvalitní systém zasněžování, že jsme mohli lyžovat až do začátku března,“ popsala Kalíšková.

Znovu však zopakovala, že za klíčovou část roku považuje období od května do září, přičemž zima ustupuje do pozadí. „Snažíme se proto atrakce od jara do podzimu obměňovat,“ dodala s tím, že nově například chystají Dinosvět.

Sezonní pracovníci nutností

Za zatím nenahraditelnou označuje zimu Boris Keka, zástupce Ski Arény Karlov v Malé Morávce na Bruntálsku.

„Pravdou je, že zimy jsou špatné a lepší asi nebudou,“ podotkl a hned uvedl příklad. „Na naší sjezdovce Myšák jsme museli letos sezonu ukončit asi o měsíc dříve než v uplynulých letech. Už to vlivem počasí nedávalo smysl,“ zmínil například vysoké teploty vysoko nad bodem mrazu.

Upozornil, že zima bude pro mnoho středisek velmi podstatná, někde pak s letním provozem navzdory trendu ani nepočítají. A to například i kvůli shánění pracovních sil, kterých se mnohdy nedostává.

„V poměrně velké míře se využívají lidé, kteří mají přes léto jinou práci, například dělají na stavbách. Počítají však s tím, že přes zimu zamíří do horských středisek,“ objasnil Boris Keka.

Zimních záběrů jako z roku 2017 v beskydské Ostravici je stále méně