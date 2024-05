Na výstavišti se konají fauna trhy

Ostrava

Dolní Vítkovice hostí už třetí ročník Pojez festu

Na příznivce dobrého jídla a pití v Moravskoslezském kraji čeká už třetí ročník Pojez festů, které startují v sobotu 18. května v 10.00 v ostravských Dolních Vítkovicích. „Náš region nabízí nejen krásnou přírodu, industriální dědictví, ale i skvělé gastronomické zážitky, za kterými stojí za to udělat si výlet. Lidé tak mohou vyrazit za kvalitním jídlem, ochutnávkami, výrobnami nebo například lokálními farmami,“ řekla náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková. Další Pojez festy se konají v srpnu v Karlově Studánce a v září v Ostravici.

Třinec

Hutníci budou slavit svůj den

Kapely Olympic, Rybičky 48, Desmod, Wohnout, zpěváci Tomáš Klus či Petr Kolář, zpěvačka Katka Knechtová, folklorní soubor Oldrzychowice, simulátor Ferrari F1, dětské atrakce a mnoho dalšího je v sobotu na programu oslav Hutnického dne v areálu třinecké Werk Arény. Zábava pro celé rodiny začne ve 12.30 a potrvá do 22.30. Děti se budou moci vyřádit například na Dinoo Ostrově, kde by součástí džungle mělo být deset soutěžních stanovišť – třeba krmení dinosaurů, chůze po laně, hod oštěpem nebo střelba z praku. Vstupné je 100 korun, děti do 130 cm výšky mohou na Hutnický den zdarma.

Krnov

Šachový turnaj rodinných dvojic

Na krnovském náměstí se v sobotu 18. května od 8 do 14 hodin koná již tradiční šachový turnaj rodinných dvojic. „Zapojeny jsou ryzí rodinné dvojice, například táta a syn, děda a vnučka, které hrají společně, body se jim sčítají, a tak za konečný výsledek jsou zodpovědní oba hráči,“ uvádějí pořadatelé, kteří očekávají na 160 účastníků nejen z kraje, ale i z Olomouckého kraje nebo z Polska.

Hodslavice

Turisté se vydají na Palackého stezku

U pomníku Františka Palackého v Hodslavicích na Novojičínsku v sobotu 18. května začíná tradiční turistický pochod Palackého stezka. Na trasu, která vede po hřebenech předhůří Beskyd z Hodslavic na Velký Javorník, se účastníci vydají už po třiapadesáté. Start je mezi sedmou a devátou hodinou, patnáctikilometrová trasa vede do sedla pod Krátkou, o deset kilometrů delší na Velký Javorník.

Závišice

Cyklisté si mohou užít Závišický pedál

Cyklovýlet pro náročné bikery i rodiče s dětmi. Tak se dá charakterizovat sobotní vyjížďka v Závišicích na Novojičínsku. Pro účastníky jsou připraveny cyklotrasy od 15 do 90 km v okolí obce. „V cíli čeká na účastníky bohaté občerstvení. Odpoledne si lze užít s živou hudbou a sportovně laděnou tombolou. Hlavní slosovatelnou výhrou je závodní kolo,“ uvádějí pořadatelé. Začátek je v 8.00.

Frýdek-Místek

Mezinárodní den muzeí v Muzeu Beskyd

Sobota 18. května je Mezinárodním dnem muzeí. Svátek si připomíná mimo jiných rovněž Muzeum Beskyd ve Frýdku-Místku. Expozice a výstavy v prostorách frýdeckého zámku tak budou návštěvníkům otevřeny od 10.00 do 17.00 zdarma. K vidění tak jsou například výstava Smalt v Pobeskydí či expozice Beskydy – příroda a lidé i s doprovodnou výstavou Vodní ploštice kolem nás.