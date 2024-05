Třinecké železárny promění energetiku, končí s uhlím. Za dvě miliardy

Uhlí by třinecká dominantní firma chtěla do budoucna využívat jen pro výrobu koksu a později, po přechodu na výrobu v obloukové peci, by měla skončit i tam.

„Nový zdroj nahradí uhelný fluidní kotel K11 na Teplárně E3. Je složen z kompaktní plynové turbíny, která je určena pro spalování zemního plynu s možností spoluspalování vodíku,“ přiblížila plánovanou proměnu mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

„Za turbínou je pak umístěn bubnový spalinový kotel s kapacitou přibližně 70 tun na hodinu vysokotlaké páry pro další výrobu elektřiny a tepla na stávajících turbosoustrojích teplárny,“ dodala.

Modernizace třineckého energetického uzlu by měla vyjít na dvě miliardy korun.

„Je to také cesta k diverzifikaci palivové základny. Umožní nám reagovat na cenové turbulence paliv na trhu. S ohledem na roční spotřebu elektřiny směřujeme díky investici k soběstačnosti ve výrobě elektrické energie v lokální distribuční soustavě,“ přiblížil další přínosy modernizace kotle Petr Matuszek, ředitel Energetiky Třinec.

Vedlejším přínosem modernizace pak je i nižší potřeba emisních povolenek, což ve výsledku snižuje náklady na provoz hutě, a tím zvyšuje konkurenceschopnost firmy.

„Nový zdroj je součástí velkého projektu modernizace a dekarbonizace výroby oceli v Třineckých železárnách, který počítá s výstavbou nové elektrické obloukové pece v huti,“ doplnila mluvčí železáren. „Do provozu chceme paroplynový zdroj uvést ke konci roku 2027. S financováním má firmě pomoci program HEAT Modernizačního fondu. Investice bude probíhat za plného provozu teplárny.“