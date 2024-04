V zoo rozkvetly rododendrony

Hradec nad Moravicí

Otevírání jara v podzámčí

Prohlídka technotrasy Weisshuhnův kanál, návštěvy zámeckých interiérů, letové ukázky dravců, ale i vystoupení Dechového orchestru Hradec nad Moravicí a kapely Kamarádi jsou připraveny pro všechny, kdo přijdou dnes otevřít jaro v Hradci nad Moravicí. Vítání jara zahájí v 9.00 hodin dechový orchestr, pak se zájemci vydají na některou z pěti připravených turistických tras. „Pokud se lidé rozhodnou pro komentovanou technotrasu, doporučuji zajistit si na ni místo předem,“ upozornila organizátorka akce Zuzana Liliana Machurová.

Bravantice

Zámek po letech znovu vítá pocestné

Do desítky let neudržovaného zámku mohou letos vstoupit návštěvníci, kteří o víkendu zavítají do Bravantic na Novojičínsku. V zámku, jehož nejstarší část bývala vodní tvrzí s dodnes patrným vodním příkopem, se konají komentované prohlídky, a to dnes i zítra ve 14.00. „Prostory, na nichž se podepsal čas, mají své neopakovatelné kouzlo,“ řekla jedna z průvodkyň Lenka Gulašiová. „Zámek jsme zpřístupnili teprve v roce 2021, takže zájemci u nás nejenže vidí to nové, ale i to, co nás ještě čeká. I proto je třeba se na prohlídky objednat,“ dodala Gulašiová s tím, že vstupné je dobrovolné.

Jistebník

Galerijní ulice představuje stovky fotografií

Unikátní Galerijní ulici si mohou v Jistebníku prohlédnout turisté, kteří se vydají do těchto míst v Poodří na Novojičínsku pěšky, na kole či jiným dopravním prostředkem. Galerijní se ulice jmenuje proto, že po její téměř 300metrové délce mohou lidé vidět velkoformátové fotografie umístěné na plotech a domech. Zdarma jsou tu k vidění fotky historické, ale i ty, jež zachycují aktivity Galerijního spolku.

Krnov

Chystá se jarmark ke Dni Země

Den Země si dnes připomenou lidé na Tradičním jarmarku v Krnově. Po několika letech se na náměstí vrátí i edukační show Smokeman, která návštěvníkům pomocí her a pokusů ukáže, jak dokáže nesprávné topení ovlivnit kvalitu vzduchu ve městě. Chybět nebudou ani prodejci rukodělných výrobků i občerstvení a prostor dostanou i organizace, které se o životní prostředí starají a zajímají.

Příbor

V muzeu ožijí archaické technologie

Jak si lidé kdysi pletli papuče, ale i další postupy archaické rukodělné výroby uvidí lidé dnes od 18.00 do 24.00 v Centru tradičních technologií Příbor. „Máme tři expozice, které lidem ukazují, jak se kdysi vyráběly věci pro domácnost. A teď jim to předvedeme i na starých strojích,“ řekla organizátorka Petra Vidomusová. Zatímco děti do 6 let mají vstup zdarma, starší zaplatí 40 korun.

Mosty u Jablunkova

Film připomene historii pevnosti

Opevnění horského průsmyku Velké Šance na Jablunkovsku mohou o víkendu navštívit milovníci vojenské historie. „Pokud lidé přijedou v sobotu, mohou se zdarma projít nejen pozůstatky zákopů z 16. až 19. století, ale od 10.00 do 15.00 mohou zhlédnout i film o historii opevnění,“ řekl Petr Kolčárek z Návštěvnického centra opevnění Šance, kde se platí dobrovolné vstupné.