Třetí vítkovský žhář chce podmínečné propuštění, vedení věznice žádost podpořilo

„Moc mne mrzí, jak jsem ublížil Natálce a dalším lidem. Bohužel se nedá nic vrátit zpátky. Na svůj život do činu se dívám hodně kriticky a je mi to líto. Stydím se za to, co jsem udělal, nelze obhájit neobhajitelné,“ zahájil v úterý svou řeč u soud Jaromír Lukeš. Trest nyní tráví v karvinské věznici, proto jeho žádost o propuštění projednává právě tamní okresní soud.

Soudkyně se jej následně zeptala, jaký má nyní vztah k Romům. „Takový neutrální, neřeším je. Ve věznicích jsem jich hodně potkal a byli v pohodě. Dokonce mě překvapilo, že to z jejich strany nebylo tak vyostřené, jak jsem myslel,“ odpověděl Lukeš.

„Tak vysoký trest jsme si zasloužili. Nechtěli jsme takové následky, ale byli jsme tak hloupí, že jsme si neuvědomili, co se může stát,“ kál se žhář.

Lukešovi je nyní 40 let. Pokud by strávil ve vězení celý trest, na svobodu by vyšel v srpnu 2031. Od srpna roku 2018 splácí rodině Natálky měsíčně 400 korun, stejnou částku pak platí za zanedbané výživné pro svou dceru. Ta měla v době odsouzené svého otce necelé čtyři roky, nyní jí už bude osmnáct. „Mám přislíbenou práci jako stavební dělník a chci splácet vyšší částky,“ podotkl Lukeš.

„Lukeš nikdy nevysvětlil, proč si vybral zrovna nás. Na soudu se nám ještě vysmíval, měl nějaký nevhodný nápis na tričku. Rozhodně nesouhlasíme s jeho propuštěním. Zničili nám budoucnost. Oni skončí na svobodě, my v té hrůze zůstáváme,“ vzkázala soudu přes svého zmocněnce Ladislava Baláže matka popálené Natálky Anna Siváková. „Nemá smysl, aby byl propuštěný, nikdo neví, co bude pachát,“ řekl Baláž k projednávané žádosti.

„Vedení věznice se k žádosti o propuštění vyjádřilo kladně,“ informovala mluvčí karvinského soudu Lucie Blahutová.

Za pokus vraždy s rasistickým podtextem dostal v roce 2009 tehdy čtyřiadvacetiletý Lukeš 22 let.

Při žhářském útoku ve Vítkově byla na osmdesáti procentech popálená tehdy dvouletá dívenka Natálka.

Její matka Anna Siváková loni podmínečné propuštění Václava Cojocaru a Ivo Müllera, kteří dostali původně trest na dvacet let, nesla velmi nelibě. Uváděla, že rozhodnutí nechápe a chce se jí zvracet.

„Nyní se už k tomu ani nechci vyjadřovat. Omlouvám se, ale obraťte se na naše zmocněnce, kteří budou u soudu,“ odmítla Siváková komentovat možnou podmínku pro dalšího žháře.

Vyučený kuchař Jaromír Lukeš podle obžaloby patřil mezi pravicovými radikály k nejznámějším a údajně právě on s myšlenkou na útok na domek na okraji Vítkova přišel s tím, že se chce zviditelnit. Protože Lukeš lokalitu znal, byl za volantem a čekal na ostatní, až do domu vhodí zápalné lahve. U soudu odmítal vypovídat.

Cojocaru a Müller dostali při loňském podmínečném propuštění nejdelší možnou sedmiletou zkušební dobu a povinnost co nejvíce uhradit způsobenou škodu, která činí sedmnáct milionů korun.

O případném odvolání čtvrtého útočníka Davida Vaculíka, posledního z odsouzených, zatím není nic známo. Stejně jako Lukeš byl odsouzen na dvaadvacet let a také on zatím zůstává ve vězení.