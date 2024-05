Zámecká kaple v Paskově už je opravena a zve návštěvníky

Podobně jako pro jiné zámky i pro paskovské panství hledal nový majitel (tedy stát) využití. Nevzniklo zde místo pro Jednotné zemědělské družstvo či vojenskou posádku. V tom měl Paskov možná trochu štěstí v neštěstí. Nicméně i tak dobré časy na dlouho skončily – v šedesátých letech zde sídlil pavilon pro léčbu onkologických pacientů a zámek chřadl. Poté, co byla léčebna zavřena, vypadalo to opravdu zle, dokud v roce 2013 nekoupil zámek nový správce – město Paskov.

Poprvé jsem zámek navštívil v době jakéhosi bezvládí. Léčebna už zde nesídlila, ale Paskovu ještě nepatřil. Ani nevím, jak se mi podařilo přemluvit hlídače, který mne nakonec do uzavřeného areálu pustil a zámkem provedl. Slíbil jsem mu, že o tom nebudu nikde mluvit. Snad už je jeho čin promlčen a po těch skoro dvaceti letech se mu nic nestane za to, že jistojistě porušil předpisy. Nicméně prohlídka zámku, který krátce předtím opustili pacienti, lékaři, sestry, kuchařky atd. atd. byla dost skličující. Pamatuji si vlhké místnosti, které jen připomínaly dřívější honosné sídlo šlechty s výhledem do zámeckého parku. Všude nápisy s upozorněními pro pacienty i lékaře. Vykachlíkované podzemní chodby spojovaly jednotlivé části zámku a opuštěné a oprýskané působily opravdu hororově.

Zcela neuvěřitelný „nový smysl“ dostala v době léčebny zámecká kaple. A její osud byl tím poznamenán na další dlouhá léta. Právě v kapli svaté Alžběty Durynské byl umístěn obří ozařovač, který sloužil k léčbě rakoviny. Ale vcelku ty, kdo s tím nápadem přišli, chápu – kaple je sice součástí zámku, ale postavena je až dodatečně, v roce 1913, a z celého jinak uceleného komplexu jaksi vyčnívá. Poté, co byla uvnitř obložena silnými plechy, vyztužena příčkami, zalita betonem a všelijak zaizolována, nehrozilo (snad, možná, asi…) záření do okolí. Na druhou stranu právě tato přestavba znamenala nejtěžší oříšek při postupné rekonstrukci zámku po roce 2013, kdy se vedení Paskova rozhodlo vrátit sídlu původní lesk a krásu a zároveň nové využití. Postupně se opravují interiéry i fasáda. Zámek už slouží jako místo pro svatby, vítání občánků, výstavy. Je zde stálá expozice o historii panství a Paskov díky tomu objevují turisté. Volně přístupný a příjemný je zámecký park se vzácnými dřevinami. V areálu zámku vznikly nové a moc pěkné byty pro seniory…

Ale zpět k zámecké kapli. Ta je už taky opravena a je součástí zámeckého okruhu. Jen bourání a vyvážení tun betonu, cihel a kamení trvalo rok. Dnes se o opravě kaple může návštěvník dozvědět od místního průvodce Milana Golky, který osobně úpravy kaple boural. Dozvíte se například, že kaple nemá původní okna, protože přes ně stěhovali dovnitř zmíněný ozařovač. Když bylo celé monstrum uvnitř, okna zazdili. Pochopitelně se v kapli nedochovalo původní vybavení, ani výmalba, ale aspoň štuky dávají tušit, jak mohla kaple vypadat. Impozantní je zrekonstruovaný vstup s původními dveřmi, pískovcovým portálem a na velikost celého objektu impozantním schodištěm. Oprava kaple svaté Alžběty je dalším, ne posledním, krokem k tomu, aby se zámku Paskov vrátil původní vzhled.