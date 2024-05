Cenu města získal v Olomouci poprvé pes. Město ocenilo i sbormistryni či vědce

Pracovní skupina pro udělování Ceny města posuzovala tentokrát celkem 33 návrhů podaných občany a institucemi.

„O zásluhách jednotlivých laureátů nebylo pochyb. Jsem rád, že se podařilo najít osobnosti a jména, za kterými stojí nejen velké životní příběhy, ale zároveň u mnohých z nich platí, že jako držitelé ceny mají ještě společnosti co přinést,“ podotkl olomoucký primátor Miroslav Žbánek (ANO).

„O to zajímavější je potom sledovat další životní dráhy a osudy oceněných. A jejich úzké sepětí s Olomoucí je potom i důkazem toho, že výběr byl správný,“ dodal.

Sošku dívky s ratolestí od sochaře Petra Kuby, zlatý odznak od Roberta Vysoudila a pamětní list si tak za společenský přínos městu převzal i Pavel Hekela, dlouholetý ředitel Českého rozhlasu Olomouc, herec, režisér a bývalý šéf Moravského divadla.

„O ocenění jsem se dozvěděl v doporučeném dopisu od pana primátora a mám velkou radost. Vnímám ho jako poctu a velmi si toho vážím, protože se v této oblasti pohybuji už padesát let a beru to jako jakési zadostiučinění. Současně také zpytuji svědomí, jestli nejsou významnější lidé, než jsem já,“ svěřil se Hekela.

Svůj hlavní přínos viděl v době velkých povodní, kdy byl Český rozhlas pro mnoho lidí jediným dostupným zdrojem informací. „A také v rekonstrukci hlediště Moravského divadla a foyeru pro diváky, kdy jsem navázal na vybudování technického zázemí svým předchůdcem ředitelem Kožušníkem,“ doplnil.

Sbormistryně se loučí operou, kterou začínala

Cenu města v oblasti kultury získala sbormistryně opery a operety Moravského divadla Olomouc Miroslava Hellová, která této práci zasvětila celý svůj profesní život a letošní divadelní sezona je jejím posledním rokem před odchodem do penze. Hudbu má v genech, přestože otec byl stavební inženýr a matka knihovnice.

„Maminka totiž zpívala a tatínek hrál na housle a trubku,“ vysvětlila. Do Moravského divadla přišla hned po studiu na olomoucké katedře hudebních věd a výchovy. Jejím konkurzním představením byla tehdy Prodaná nevěsta, kterou nyní v rámci Roku české hudby zkouší zase.

Porota vyzdvihla i úspěchy Jiřího Švancary, psovoda a trojnásobného úřadujícího mistra světa v bikejöringu, tedy jízdě na kole se psem.

„Hrdě reprezentuje Vojenskou policii a také náš region a Olomouc. Jeho individuální úspěchy jsou ukázkou schopnosti propojení náročné práce s koníčkem. Česká kynologie, včetně té služební, patří také jeho zásluhou ke světové špičce,“ uvedla mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

„Můj vztah ke psům byl od dětství dán tím, že otec byl vášnivý kynolog,“ řekl Švancara. Se svým prvním psem ve vojenském výcviku splnil atest pro plošné i sutinové vyhledání lidí, v akci s ní byl například při vlakovém neštěstí ve Studénce, kde vlak narazil do spadlé mostní konstrukce.

Ze záchranářského výcviku později přešel na přípravu psů k vyhledávání omamných a psychotropních látek, výbušnin a zbraní. Na to je vycvičena i šestiletá fena belgického ovčáka Yuki, s níž včera přišel a která se stala prvním oceněným psem v dějinách města.

„Cvičená je i na jeden gram látky. Kam přijdeme, tam nás nemají rádi,“ smál se Švancara.

Počin roku si připsala nemocnice a knihovna

V oblasti vědy a výzkumu uspěl děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého a přednosta Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Milan Kolář, který je předním odborníkem v mikrobiologii a infekčním lékařství.

V jeho rodině přitom nikdo před ním lékařem nebyl a on sám napřed zvažoval studium historie, protože s rodiči, kteří služebně pobývali v Egyptě, Indii či Íránu hodně cestoval.

„Jako dítě jsem měl snad všechny úrazy, zlomenou ruku, nohu, popáleniny, v nemocnici jsem pobýval často,“ svěřil se včera Kolář publiku.

Na otázku moderátora, zda by se podruhé v životě nevěnoval raději historii odpověděl, že by už neměnil. „Přes čtyřicet let se věnuji medicíně, mám ji v srdci,“ prohlásil.

Uděleno bylo rovněž ocenění za počin roku 2023, jež získala Fakultní nemocnice Olomouc za otevření Centra zdraví a prevence, a dále Vědecká knihovna za proměnu olomoucké dominanty – Červeného kostela – v komunitní centrum s koncertním i přednáškovým sálem.

Ceny města Olomouc uděluje od roku 1998 a za tu dobu jej získalo více než 120 osobností.

Opozici vadilo nepozvání všech zastupitelů

V souvislosti s letošními cenami města se objevila i kritika, některým opozičním zastupitelům se nelíbilo, že kvůli omezené kapacitě zvoleného sálu nebyli pozvání všichni členové zastupitelstva.

Podle místopředsedkyně klubu opozičního SPOLU Dominiky Kovaříkové byli dříve na předávání zváni všichni zastupitelé, kteří o udělení cen rozhodovali.

„Tedy jak koaliční, tak opoziční. Ze strany vedení města proto situaci, kdy byly pro předávání cen zvoleny málo kapacitní prostory, považuji za nezvládnutou a ostudnou,“ míní Kovaříková s tím, že účast na ceremoniálu by neměla být odepřena ani blízkým oceněných osobností a všem žijícím nositelům Ceny města.

Podle náměstka primátora Viktora Ticháka (Piráti) pozvánku dostali všichni předsedové zastupitelských klubů, vedení krajského úřadu, Univerzity Palackého či Fakultní nemocnice Olomouc a také laureáti a jejich hosté.

„Nejde o žádnou politickou kauzu, jen pragmatické rozhodnutí úředníka, o němž jsem se dozvěděl dnes. Pokud jsme se tím někoho dotkli, omlouvám se,“ reagoval včera Tichák.