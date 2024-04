Hurá za zlatem

Jen minimum míst u nás se může pyšnit tím, že hostila mistrovství světa. Unikátem se stanou Zlaté Hory na Jesenicku, neboť se jim tohoto privilegia v novém tisíciletí dostane už podruhé. A v čem jiném by to mohl být šampionát než v rýžování zlata.

„Bereme to jako významné ocenění všeho, co děláme pro zachování naší hornické a zlatokopecké tradice. Jde ale zároveň o velký závazek. Uděláme vše pro to, abychom se pořadatelské role znovu zhostili co nejlépe,“ reagoval starosta Milan Rác.

Do města se zlatokopeckou tradicí sahající až do 10. století přijede podobně jako na předchozí zlatohorský světový šampionát přes pět stovek závodníků vybavených rýžovacími pánvemi a s nimi další členové doprovodu z více než dvaceti zemí pěti kontinentů.

Šampionát proběhne 19. až 24. srpna v Údolí ztracených štol, kde je vybudovaná replika zlatorudného mlýna, stoupy na drcení rudy a dřevěné sruby, nabízí i vyzkoušené zázemí pro zlatokopecké soutěže. Každý rok se zde koná akce nazvaná Otvírání jesenického Klondiku a soutěž O putovní zlatou pánev starosty Zlatých Hor.

Na organizaci šampionátu s městem spolupracuje Klub moravskoslezských zlatokopů. „Je třeba připravit nejen areál, ale také program pro účastníky včetně návštěvy turistických zajímavostí spojených s hornictvím,“ sdělil ředitel závodu v rýžování Jiří Juráš.

Výhoda unikátního areálu

Zlatohorský areál bude hostit světový šampionát znovu po čtrnácti letech. V roce 2010 popsali účastníci zdejší prostředí jako jedno z nejlepších, v jakém soutěžili. Mluvili o neopakovatelné atmosféře a skvělé organizaci. „Je to i proto, že soutěže probíhají často na stadionech, kde se pro ně vybudují claimy (oddělené boxy, v nichž soutěžící rýžují – pozn. red.). Náš areál je ale stálý, což přináší úplně jinou atmosféru,“ vysvětlil Juráš.

Organizátoři se starají i o ubytování a stravování účastníků. „Máme to jednodušší než pořadatelé jiných velkých akcí. Řada závodníků totiž přijede po vlastní ose v karavanech, hodně jich také bude spát pod stany na louce u areálu. Přece jen jsou to trampové,“ shrnul Juráš.

Celý magazín

„Jen menší počet se ubytuje po penzionech a v hotelech především ve Zlatých Horách a okolí, ale rovněž v Jeseníku,“ dodal. Celodenní stravování pro závodníky a jejich doprovod zajistí cateringová firma. „Když to trochu zlehčím, tak nebudou muset celý týden opustit zlatokopecký areál,“ podotkl Juráš.

Organizátoři slibují, že se dobře postarají i o diváky. „Bude připraveno velké hlediště, dostatek občerstvení, jen ubytování si musí obstarat sami,“ doplnil.

Ve Zlatých Horách se konají soutěže v rýžování už třicet let, dvakrát se během nich měnilo místo. Od vybudování atraktivního areálu v Údolí ztracených štol probíhají soutěže zde, a to včetně několika republikových šampionátů, mistrovství Evropy a zmíněného mistrovství světa.

Světový šampionát je vedle sportovní stránky důležitý i z pohledu turistického ruchu. „Před čtrnácti lety výrazně oživil zájem o tento region, přijíždělo více lidí. Je dobré, že příští rok bude mistrovství znovu, protože je to velká reklama pro Zlaté Hory a Jesenicko nejen v Evropě, ale po celém světě,“ vyzdvihl ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak.