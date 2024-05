Turisté se v Jeseníkách nejspíš nudí, žádají jen prodloužené víkendy

Majitelé chat a chalup v Jeseníkách čelí nově trendu, který se už projevuje několik let v zimním období. Zájemci o letní pobyty vyžadují stále více prodloužené víkendy od čtvrtka do neděle.

Změnu potvrdila třeba majitelka cestovní agentury Chatař Alena Klimešová. „Dá se říct, že několik desítek procent těch, kdo poptávají letní pobyt na chatě v Jeseníkách, už chce jenom prodloužený víkend,“ shrnula Klimešová.

Ještě před několika lety o tomto trendu nechtěli majitelé ubytovacích kapacit slyšet ani v zimě. Postupně se na to ovšem začínají adaptovat.

„Je to pro ně nákladnější, když uprostřed týdne musejí nemovitost připravit pro další hosty. To ale není jediný problém. Lidé mají totiž mnohem menší zájem o pobyty od neděle do středy, takže se může stát, že řada z nich zůstane jenom o prodloužených víkendech v druhé polovině týdne. Zkrátka šetří,“ vysvětlila Klimešová.

Turisty lákají na slevy

Podobně hovořil vlastník dvou chat v Jeseníkách Pavel Závitkovský. „Klienty se snažím přesvědčit, že cena není až o tolik vyšší, aby se jim zkrácený pobyt vyplatil. A hlavně bez výrazné slevy neobsadím první polovinu týdne. Přitom náklady se při dělení celého týdne zvyšují, především na úklid,“ objasnil Závitkovský.

Pokud kývne na zkrácený pobyt, je podle něho pravděpodobné, že první půlku týdne už přitom neobsadí.

„Bude trochu riskantní vyčkávat a počítat s tím, že se někdo na týdenní pobyt přihlásí těsně před termínem. Pak by se nemusel obsadit ani prodloužený víkend,“ podotkl chatař.

Majitel několika roubenek v Jeseníkách Ondřej Kroupa má rovněž zkušenost, že turistů požadujících i v létě zkrácené pobyty přibývá. Přitom roubenky dlouho podobným žádostem odolávaly.

„Pokud chtějí prodloužený víkend na jaře nebo na podzim, tak vyhovím. Pokud ale požadují zkrácený pobyt i v létě, tak říkám ne,“ svěřil se Kroupa.

Takový je trend, majitelé musejí ustoupit

Vlastníci se snaží změně bránit, do budoucna se ale zřejmě budou muset poptávce přizpůsobit.

„Nakonec budou muset ustoupit, protože nebude jiná možnost. Klienti to požadují, takový je trend,“ je přesvědčená Klimešová.

Podobný názor má i šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak. „Neřekl bych, že to je jenom o tom, že klienti chtějí šetřit. Jsou oblasti, kam lidé přijedou a pobyty nezkracují. Jde rovněž o to, co jim tam jsou provozovatelé různých atraktivit schopni nabídnout,“ nastínil Tomáš Rak.

Podle něho je dobrým příkladem například Staroměstsko a areál Kraličák. „Areál pořád přichází s novými nabídkami, jak naplnit dny. Lidé na to slyší,“ poukázal Tomáš Rak.

Kraličák není jen zimním střediskem. Naopak nabízí řadu možností vyžití i v letní sezoně, cyklistickým nadšencům třeba velký bike park se singletraily, dále lanovku i bobovou dráhu.

„Ekonomické podmínky domácností se změnily, lidé víc šetří. Je to velká výzva i pro nás podnikatele. Je potřeba pořád víc přemýšlet o nabídce služeb a klientům dokázat, že by u nás měli zůstat celý týden,“ shrnul současnou situaci šéf Kraličáku Dušan Juříček.