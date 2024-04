Zlaté Hory se dočkají nové záchranářské základny. Dojezd zdravotníků se uspíší

K pěti resuscitacím ročně dojížděli záchranáři do Zlatých Hor přes dvacet minut. Nová stanice záchranné služby to má změnit. Ve středu její zřízení odsouhlasila krajská rada. Fungovat by měla do dvou let.