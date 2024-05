Pardubický obvod se špatně stará o zeleň, zlobí se aktivisté na starostu

Starosta Dukly Jiří Rejda z hnutí ANO a jeho úřad se špatně starají o arboretum. Navíc prý nekomunikuje s občany a špatně kontroluje zaměstnance malé radnice.

To je gros otevřeného dopisu, který dostal na stůl primátor města Jan Nadrchal z ANO. Sepsala ho Olga Kudrnová, která bojuje především za lepší stav zeleně v Pardubicích. Mluví také za členy iniciativy Za zelenější Duklu a okolí.

„Žádáme personální změnu na odboru životního prostředí na radnici pátého městského obvodu. Požadujeme obměnu kvalifikovaného pracovníka a také zkvalitnění práce starosty Rejdy,“ stojí v úvodu dopisu.

Podle Rejdy jde ze strany lidí z iniciativy více o osobní útoky na jeho osobu než o řešení skutečných nedorazů na radnici. „Celé to je hodně nešťastné. S paní Kudrnovou komunikuji už řadu let a je to čím dál horší. Je to už v osobní rovině, na obvodě odvádíme dobrou práci,“ hájí se starosta Rejda.

Volně přístupné arboretum ležící nedaleko Kulturního domu Dukla je zdrojem sváru mezi politiky a aktivisty už řadu let. V poslední době se situace vyhrotila. „Stav arboreta, které je vedeno jako Významný krajinný prvek a které má obvod v péči, je kvůli dlouhodobému zanedbávání nebo zcela chybějící péči v žalostném stavu. Starosta odmítl problém řešit s odůvodněním, že je spokojen,“ uvedla Olga Kudrnová.

Lidé z iniciativy dokonce v zimě pozvali na obhlídku dřevin dendrologa, aby posoudil jejich stav. S výsledkem odborník moc spokojený nebyl. „Vidíme tu spoustu mladých dřevin, u kterých je zanedbáno plno věcí, jsou to výchovné řezy nebo ochrana kmínků proti poškození strunovou sekačkou. U dospělých stromů je vidět celá řada problémů, může se jednat o chybějící zdravotní řezy a chybějící dynamické vazby. Jsou tady některé stromy, které bychom mohli považovat za provozně nebezpečné,“ uvedl dendrolog Vítězslav Haupt.

Nadšeni ze stavu stromů a keřů přitom nebyli ani politici na magistrátu. I stranická kolegyně Jiřího Rejdy a náměstkyně primátora Jiřina Klčová uvedla, že by se hodně věcí dalo v péči o arboretum zlepšit. „Nejsem také spokojená s údržbou, jestli je to obvodem, nebo vysoutěženým zhotovitelem, to zjistíme,“ řekla v zimě Klčová.

Také starosta Rejda přiznal, že některé dřeviny jsou poničené, jiné v lokalitě úplně chybí. I proto chce, aby se o dřeviny začaly nově starat Služby města Pardubic. Zatím se o arboretum starala najatá soukromá firma. „Mám ale obavu, že Služby města Pardubic budou dražší. A zdroje na údržbu zeleně nejsou neomezené,“ řekl starosta.

Změnu vítají i na velké radnici. Ostatně na jednání zastupitelstva si lidé opakovaně na stav arboreta stěžovali, takže radní doufají, že nyní bude problém vyřešen. „Obvod se sice stará, ale asi ta péče není taková, jakou by si představovali zaměstnanci obvodu či obyvatelé Dukly. Je to další park, který by Služby města Pardubic chtěly mít jako výkladní skříň, už se starají o Tyršovy sady,“ řekla Klčová ČTK.

Ale zdá se, že ani změna správce arboreta nevyřeší spory mezi starostou a lidmi z Iniciativy za Zelenější Duklu. „Za nic nás ti lidé nepochválí, za vše, co uděláme, schytáme jen kritiku. Nemyslím si, že útoky na mou osobu opadnou ve chvíli, kdy se o stromy budou starat Služby města,“ uvedl Rejda.

První část arboreta byla založena v 50. letech, dokončeno bylo v roce 1994, v květnu tak slaví 30 let existence. Mezi nejvzácnější dřeviny arboreta patří korkovník sachalinský, metasekvoje čínská, trnovník lepkavý nebo štědřenec alpský. Metasekvoje byly do roku 1941 známé jen jako zkameněliny, pak ale byly v Číně objeveny živé exempláře.

Arboretum ohraničují ulice Teplého, Československé armády, Rožkova a Staňkova. Je tam odhadem stovka druhů dřevin. V roce 2014 město nechalo dendrologickou zahradu omladit, protože šlo o dotační projekt Evropské unie, je tam desetiletá udržitelnost s danými podmínkami údržby.

„My jsme to od města dostali jako dar. Musím říct, že to byl spíš dar danajský. Projekt byl totiž hloupě udělaný. Jeden strom byl vysazený nad horkovodem, nepřežil tam, třikrát jsme ho dosazovali, abychom dodrželi dotační podmínky,“ dodal Rejda.