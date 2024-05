Muzeum železnice zahajuje sezonu

Slatiňany

Na zámku ožijí knížata, spolek zahraje Auerspergy

Na interaktivní prohlídku interiérů zve zájemce Zámek Slatiňany. Ti se mohou těšit na hrané prohlídky, které jim představí život rodu Auerspergů v provedení slatiňanského divadelního spolku Acord. Během prohlídky se návštěvníci dozví všechna historická fakta a zároveň nahlédnou pod pokličku každodennosti knížecí rodiny. V zámeckých pokojích se potkají jak s Vilemínou a Franzem Josefem z Auerspergu, s jejich pěti dětmi, komornou, tak i s učitelkou a vychovatelkou. Představení podle scénáře Ivy Ryzové uvidí v neděli v 15, 16, 17 a 18 hodin za 240 nebo 70 korun. Vstupenku lze koupit online.

Chrudim

Zahrady rozezní swing

V neděli od 14 hodin pořádá Chrudimská beseda swingové odpoledne. Návštěvníkům den zpříjemní Big Band Chrudim nebo Taneční a dechový orchestr Základní umělecké školy. Vstup je volný.

Oslaví Den otevřených lesů

Akce, kterou pod záštitou ministerstva zemědělství pořádají již potřetí nestátní vlastníci lesů, se uskuteční na více než 40 místech v České republice, včetně Městských lesů v Chrudimi. Návštěvníky čekají vycházky do míst, na která se běžně nedostanou, i komentované prohlídky s těmi, kteří v lesech hospodaří. Dozví se například to, co obnáší starat se o vlastní les, proč jsou lesy v krajině důležité nebo jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem. Na Chrudimsku akce začne v sobotu v 9.00 hodin u odbočky na lesní cestu se závorou ze silnice asi 100 m severně od konce obce Rtenín.

Pardubice

Zazpívá Štefan Margita

Fenomenální operní pěvec Štefan Margita zazpívá za doprovodu violoncellistky Iris Moris a Komorní filharmonie Pardubice v neděli od 19 hodin v Sukově síni Domu hudby. Vstupné je 300 korun.

Hlinsko

Den muzeí láká na Betlém, Veselý Kopec i vodní hamr

V sobotu 18. května mohou návštěvníci zdarma navštívit Muzeum v přírodě Vysočina. Kromě prohlídek památkové rezervace Betlém v Hlinsku je k nahlédnutí také vodní hamr ve Svobodných Hamrech nebo skanzen na Veselém Kopci. Od devíti hodin dopoledne do odpolední páté se tak mohou projít mezi dřevěnými roubenkami a nasát atmosféru lidové architektury, prohlédnout si mlýn ze 14. století, který v minulosti dodával elektřinu nejen do sousedícího zámku, nebo roubené domky s dílnou tkalce, hračkáře i ševce.

Litomyšl

Soutěž o nejlepší svíčkovou, guláš i bábovku

V rámci festivalu Smetanova Litomyšl zvou organizátoři tento víkend na Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové na téma „Smetana v kuchyni“. Ty začnou v sobotu v 10 hodin první částí s názvem Svíčková Open, při které proběhne veřejná degustace domácích zeleninových omáček. Pokračovat bude ve stejném čase soutěží o nejlepší kotlíkové guláše nebo poctivou bábovku. Tu budou moci zájemci obhájit před konkurencí v neděli od 11 hodin. Památku kuchařky a národní buditelky Rettigové uctí například Světlana Nálepková nebo Nikola Němcová, účastnice televizní soutěže MasterChef.