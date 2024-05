Prezident Pavel navštíví Explosii, děti v léčebně i podebatuje ve Vysokém Mýtě

Program návštěvy Petra Pavla v Pardubickém kraji úterý 21. května 9:00 návštěva továrny Explosia 10:15 příjezd na Krajský úřad Pardubického kraje – přivítání s hejtmanem Martinem Netolickým a jednání s představiteli kraje v sále Zastupitelstva Pardubického kraje 12:45 tiskový brífink prezidenta Pavla a hejtmana Netolického v předsálí Rady Pardubického kraje 13:10 návštěva Centrálního urgentního příjmu Nemocnice Pardubického kraje 13:50 návštěva Centra leteckého výcviku, Pardubice 15:10 návštěva budovy Správy státních hmotných rezerv, Heřmanův Městec 17:20 prohlídka Hamzovy léčebny a setkání s dětskými pacienty, Luže 19:00 debata s občany, Šemberovo divadlo, Vysoké Mýto středa 22. května 8:45 prohlídka statku U Svatého Jána, Kunvald 9:20 debata se zemědělci, statek U Svatého Jána, Kunvald 11:00 návštěva Muzea starých strojů a technologií, Žamberk 12:30 oběd se starosty, Evropský dům, Králíky 14:15 návštěva Policie ČR, Králíky 15:15 tiskový brífink prezidenta Pavla, Kramářova chata na Suchém vrchu (změna programu vyhrazena) Zdroj: Hrad.cz

V jeden čas jezdil prezident do Pardubického kraje velmi často a rád. Mezi zářím 2013 až 2016 dorazil na pozvání hejtmana Martina Netolického Miloš Zeman hned třikrát. Ovšem pak si oba politici přestali rozumět a Zeman ve druhém volebním období už do regionu nepřijel ani jednou.

Hlava státu se dohromady v Pardubickém kraji neobjevila už dokonce osm let. Částečně za to může i Petr Pavel, který si v případě Pardubic dával načas. Pardubický kraj si vybral při svých cestách po republice až jako poslední v řadě. „Je to náhoda, určitě ne nějaký záměr,“ uvedla Eva Hromádková z odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky.

Ovšem cesta prezidenta do kraje bude výjimečná ještě z jednoho důvodu. Po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica se dají očekávat přísnější bezpečnostní opatření než obvykle. Je to vidět například na tom, že při návštěvách Miloše Zemana krajský úřad v klidu zveřejnil, kde bude prezident přespávat, nyní taková informace k dispozici není.

„Toto zveřejňovat nebudeme ani další podrobnosti návštěvy prezidenta Petra Pavla kromě schváleného programu. Jinak otázky bezpečnosti řeší čistě Kancelář prezidenta republiky, to jde mimo nás. Samozřejmě, že ve všem náš úřad poskytne maximální součinnost,“ uvedl tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

O větším tlaku na bezpečnost Petra Pavla však nechtějí mluvit ani na Hradě. „To je věc Policie České republiky, to nebudeme komentovat,“ podotkla lakonicky Eva Hromádková.

Nicméně i přes ostražitost policistů a osobních strážců budou mít lidé několik možností Petra Pavla osobně pozdravit nebo ho aspoň zahlédnout. První šance bude dnes ve čtvrt na jedenáct dopoledne, kdy limuzíny prezidentské kolony zabrzdí před sídlem Pardubického kraje na Komenského náměstí v centru Pardubic. „Následně čeká prezidenta jednání s představiteli kraje v sále Zastupitelstva Pardubického kraje,“ uvedl Barták.

Ještě zajímavější možnost kontaktu s historicky čtvrtým prezidentem České republiky dostanou dětští pacienti Hamzovy léčebny v Luži. Tam Petr Pavel dorazí v 17:20 hodin. A večer od 19 hodin bude debatovat s občany v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě.

