Prokopka v centru Pardubic má šanci na oživení, firma tam plánuje nové byty

ČSOB Pojišťovna už získala všechna potřebná povolení pro stavbu své nové budovy, pro kterou koupila pozemek bývalé továrny v Palackého ulici v Pardubicích. Stavět však nezačne. Firma si stále není jista, zda novou budovu vůbec potřebuje.

„ČSOB Pojišťovna se rozhodla prozatím nezahájit výstavbu samotného objektu, a to s cílem vytvořit si tak potřebný prostor pro zevrubnou analýzu střednědobých a dlouhodobých potřeb,“ uvedl mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Uvedl však, že pojišťovna zde chystá výstavbu bytových domů. „ČSOB Pojišťovna zároveň připravuje podklady a dokumentaci pro budoucí využití Prokopky pro rezidenční výstavbu, v souladu s územním plánem města a již dříve zpracovanou koncepcí,“ řekl mluvčí Petr Milata.

Vedení města plán pojišťovny podporuje. „Územní studie, kterou připravili, je vymyšlená opravdu dobře. Líbí se nám. Je tam náměstí, hodně zeleně, v přízemí obchody a kavárny, nahoře kanceláře a byty. Šlo by o novou čtvrť se vším všudy,“ řekl pardubický radní František Brendl (Společně pro Pardubice), který se stará o územní plán.

To, že pojišťovna poskytne developerům pozemky pro výstavbu bytových domů, měla v plánu už dříve. Areál bývalé továrny zabírá v centru Pardubic obrovskou plochu a v žádné z variant by pojišťovna nepotřebovala pro svoji novou budovu tak velký prostor. Prioritou ovšem podle všeho mělo být sídlo pojišťovny. Teď se zdá, že by společnost mohla postupovat opačně – nechat zde postavit byty a pozemek pro své případné sídlo si nechat jako rezervu.

Nová čtvrť od Palackého k sídlišti Závodu míru

Pardubice by i díky tomu mohly získat velkou rezidenční čtvrť, která se potáhne podél Palackého třídy a sídliště Závodu míru od vlakového nádraží až do centra. Na místě bývalého lihovaru má vyrůst komplex Pernerka s obchody, hotelem a byty. Za pivovarem se už byty staví, areál uzavřeného pivovaru letos koupil investiční fond Conseq Funds. Celý pás určený dříve pro průmysl uzavírá právě Prokopka.

Město doufá, že se tento optimistický scénář naplní. „Celé území ohraničené sídlištěm Závodu míru a Palackého třídou je obrovskou přestavbovou plochou, kde vznikne de facto nová velká čtvrť,“ řekl už dříve primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Realita však zatím vypadá jinak. Jsou zde brownfieldy, nevzhledné betonové plochy, staré ploty a rozbitá parkoviště. „Třeba zadní trakt velkého činžovního domu je docela šílený. Vzhledem k tomu, že jde o centrum města, to je ostuda. Doufám, že se to brzy rozhýbe. Celá lokalita potřebuje opravit a oživit. To se týká třeba i celé ulice K Polabinám,“ dodal František Brendl.

V areálu od roku 1871 fungovala strojírna na výrobu mlýnských strojů založená Josefem Prokopem a po válce národní podnik Továrny mlýnských strojů. Po revoluci firma zkrachovala a areál zpustl. V letech 2010 a 2011 nechal všechny objekty zdemolovat tehdejší vlastník, v roce 2017 pozemky o rozloze kolem 52 tisíc metrů čtverečních koupila ČSOB Pojišťovna. V současnosti jej vlastní prostřednictvím své firmy Pardubická rozvojová.

Pojišťovna zde sice chtěla postavit své nové sídlo, ale během covidu zjistila, že jej možná nepotřebuje, protože se změnila organizace práce, pracovní metody a změnily se i nároky na vybavení a na kapacity pracovních prostor. Projekt novostavby má podle mluvčího Milaty přitom už všechna potřebná povolení. „V předchozím období již proběhly drobné přípravné práce v území zahrnující potřebné přeložky sítí a související průzkumy,“ uvedl.