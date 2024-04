Rodiče nechali nevlastní dceru živořit v boudě, za týrání dostali tři a dva roky

Dvojice jakoukoliv vinu odmítá. Podle nich je obžaloba vykonstruovaná, nepravdivá a nepodložená. Soudce uvedl, že věří dívce.

„Znalci posuzovali její osobnost komplexně. Jejich závěry jsou pro soud naprosto správné a ničím nejsou zpochybněny. Odpovídají tomu, co bylo vyhodnoceno z výpovědi poškozené,“ uvedl soudce.

Dodal, že ani jeden z obžalovaných v přípravném řízení ani u hlavního řízení neprojevil lítost, ani jakoukoliv reflexi. „To značí, že výchovný trest by neměl účinek, proto jsme přistoupili k nepodmíněným trestům,“ vysvětlil soudce Jan Kasal.

Podotkl, že když se dívka dostala do péče obžalovaného, byla nepochybně hendikepovaná. „Její výchovné prostředí u matky nebylo ideální. Když byla svěřena do péče otce, výchovné prostředí se nezměnilo, spíše výrazně se zhoršovalo. To nebyla výchova, nýbrž týrání,“ domnívá se soudce.

Státní zástupkyně Katarína Peková požadovala pro dívčiny nevlastní rodiče tři roky vězení. Jednapadesátiletá Vladimíra a o čtyři roky starší Jaroslav podle žalobkyně dívku fyzicky týrali od září 2019 do června 2022.

„Obžalovaná dívku deptala, když se jí chodila ptát, jak se jí líbí v boudě, kam ji vystrnadili. Když odjeli pryč, zamkli dům a nestarali se, co bude jíst, kam půjde na toaletu. Trest by měl být nepodmíněný, aby si obžalovaní uvědomili, jak špatně se chovali,“ uvedla žalobkyně.

„Po této katastrofické zkušenosti došlo u nezletilé k hlubokému poškození osobnostního vývoje,“ dodala.

Jsme stará škola, hájili se

Souzení závěry obžaloby i znalců odmítali. „Připouštějí, že jsou stará škola, že při výchově používali z dnešního pohledu tvrdší metody. Ale odmítají, že by dívku týrali nebo jí způsobili jakoukoli újmu,“ prohlásil jejich advokát.

Jeho klient si vzal dívku do péče od někdejší partnerky, když holčičce bylo šest. Do roubenky se podle něj nastěhovala dobrovolně, když předělával pokoje v domě. „Bylo to nouzové řešení. Řekla, že bude radši v roubence, než aby se vrátila do pokoje k mladší sestře. Domů mohla přijít kdykoliv, nezamykali jsme. Mohla si vzít jídlo, kdy chtěla...“ odmítl obvinění.

Tvrdí, že dívka nechtěla doma nic dělat. Policie se případem začala zabývat v červnu 2022, když dívka požádala o pomoc sousedy. Tvrdila, že má hlad, na sobě měla staré oblečení. Od té doby je v dětském domově.

Podle vychovatelů jí půl roku trvalo, než se přizpůsobila a začala si plnit povinnosti. „Straní se vrstevníků, má problémy se slušným chováním, nebere ohled na ostatní, snaží se manipulovat okolím,“ citoval soudce Jan Kasal ze staršího hodnocení vychovatelů.