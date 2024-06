Mezinárodní folklorní festival

Plzeň

Víkend otevřených zahrad

Nahlédnout do parků, zámeckých zahrad, soukromých zahrádek a běžně nepřístupných míst, je možné o víkendu na akci Víkend otevřených zahrad. V Plzni mohou zájemci zavítat do Arboreta Sofronka, Klášterní zahrady dominikánů, Luftovy a Meditační zahrady, TOTEMu, Pěstírny DEPO či Výukového areálu na hrázi Velkého boleveckého rybníka.

Industry Open

Historický autobus Škoda 706 RTO-KAR v neděli 9. června odveze zájemce na výlet po stopách těžby uhlí na Plzeňsku. Společně navštíví Zbůch, Nýřany a okolí, kde se seznámí s těžbou uhlí ve zdejší krajině a objeví skryté pozůstatky.

Inovujeme Plzeň

Technologický festival se koná ještě v sobotu 8. června v TechTower. Otevřeno je od 10 do 18 hodin.

Pechta Fest

Šestnáctý ročník Pechta Fest se koná v sobotu a v neděli v Hospůdce u Pechtů v Květné ulici. Dnešního dne se zúčastní hokejisté HC Škoda Plzeň, kteří se budou zájemcům podepisovat. Děti se mohou těšit na kolotoče, houpačky, tetování a malování na obličej. O hudební program se dnes postarají kapely The Shower, Kečup, Replay a Anakonda Benda, zítra pak Parolet/Jasná páka revival, Alkehol revival, Kabát revival West, Odyssea rock classic a Lucie revival.

Šťáhlavy

Kvalitní vína a dobré jídlo na zámku Kozel

Šestý ročník oblíbeného festivalu Vína a jídla se koná dnes na zámku Kozel. Návštěvníci se mohou setkat s tuzemskými vinaři, kteří nabídnou to nejlepší ze své produkce. Tři desítky stánků a food trucků s pestrou nabídkou jídla a pití, piknikové zóny, ale i kulturní program s vystoupením saxofonistky KJ Sax a dětský koutek, to vše je možné navštívit od 10 do 18 hodin.