Při modernizaci trati z Plzně do Německa vybudují u Holýšova dlouhý tunel

Trať z Plzně do Německa bude dvoukolejná, jen mezi Holýšovem a Blížejovem zůstane asi devět kilometrů jednokolejné trati. Jestli bude dvoukolejka z Domažlic na hranici s Německem, je zatím ve hvězdách. Správa železnic čeká na rozhodnutí ministerstva dopravy o dvou odvoláních kvůli nové trati mezi Plzní a Stodem.

„Územní rozhodnutí právní moci prozatím nenabylo. V řádech týdnů očekáváme rozhodnutí odvolacího orgánu, tedy ministerstva dopravy,“ uvedl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Jedno odvolání podali vlastníci části lesa, protože by jim na pozemek tekla voda z trati a navazujících cest. Dalším vlastníkům se nelíbí zamýšlená cesta přes jejich pozemek.

Správa železnic předpokládá, že stavba nové trati mezi Plzní a Stodem začne v roce 2026 a hotová bude v roce 2028. Dvoukolejná trať při výjezdu z Plzně zahne doleva, projde lesem kolem Nové Hospody k dálničnímu přivaděči, u Sulkova po mostě překoná dálnici a pak přes louky kolem Líní dojde až k severozápadnímu cípu Zbůchu. Před Chotěšovem nová trať uhne doprava a přes pole povede na okraj Stodu. Tam se napojí do stávajícího kolejiště. I stodské nádraží čeká kompletní přestavba.

Velké změny nastanou v Holýšově

Dál na Domažlice bude nová hlavní trať pokračovat rovně, ta současná odbočuje doprava na Hradec. V napřímené trati vznikne zastávka Střelice, kousek za ní vlaky zmizí v tunelu dlouhém přes 900 metrů pod vrchem Výchoz. Přibližně u Hamerského mlýnu se nová trať vrátí do původní stopy a do Holýšova budou vlaky vjíždět tak jako nyní.

Městečko kvůli modernizaci železnice čekají velké změny. V současném nádraží nebudou zastavovat vlaky s cestujícími, nástupiště vzniknou mezi stávajícím železničním přejezdem a silničním mostem nad tratí. Železniční přejezd při přestavbě nahradí silniční podjezd, most s třídou 1. máje čeká zvýšení a prodloužení, aby se pod něj vešly obě koleje a nástupiště.

Místostarostka Holýšova Hana Valachovičová řekla, že půjde o obrovský stavební zásah do města. „Nejde jen o změnu přejezdu na podjezd, o přesun nástupišť do nového místa. Přes Holýšov vede silnice první třídy, město ale nemá obchvat. Kdyby existoval, byla by vyřešená objížďka. Až se všechno rozkope, bude problém z Holýšova vyjet,“ obává se Hana Valachovičová.

Ředitelství silnic a dálnic podle aktualizace předpokládá, že obchvat Holýšova by mohl být hotový nejdříve v roce 2032. Místostarostka ocenila, že při desítkách jednání se Správou železnic se podařilo dosáhnout toho, že namísto plánovaných 140 zahrádek jich stavba zasáhne jen polovinu.

Mezi Stodem a Domažlicemi bude hotovo po třech letech

Správa železnic doufá, že do konce letošního roku bude mít v ruce pravomocné územní rozhodnutí. O něm by měli začít rozhodovat úředníci na Krajském úřadu v Plzni v řádu týdnů. Investor plánuje zahájení přestavby trati mezi Stodem a Domažlicemi koncem roku 2027, hotovo má být po třech letech.

Za Holýšovem směrem k Domažlicím zůstane asi devítikilometrový úsek jednokolejné trati, až na okraj Blížejova. Terén je tam tak složitý, že zdvoukolejnění trati by bylo stavebně i finančně neúměrně náročné. Od Blížejova přes domažlické nádraží až do zastávky Domažlice-město bude také dvoukolejka.

Víc kolejí bude i u Milavčí, kde se v srpnu 2021 srazil na jednokolejce expres s osobním vlakem. Při nehodě zemřeli oba strojvedoucí a jedna cestující. Podle vyšetřovatelů strojvedoucí expresu nepočkal na příjezd protijedoucího vlaku.

Ze zastávky Domažlice-město dál do České Kubice a na hranici s Německem zatím zůstane jednokolejka, nad ní budou nově natažené troleje. „Pokud by se do budoucna výrazně zkapacitnila trať v Německu, šlo by potom uvažovat o nové stopě, která by pravděpodobně vedla zčásti v tunelu kvůli sklonovým poměrům. Nicméně Německo připravuje modernizaci v parametrech jednokolejné tratě. Nová tunelová trasa do Německa tedy prozatím není ekonomicky obhajitelná a aktivně se nepřipravuje,“ uvedl Dušan Gavenda ze Správy železnic.

Přestavěná trať je projektovaná na rychlost až 200 kilometrů v hodině. Po napřímení, zdvoukolejnění a modernizaci trati z Plzně přes Domažlice do Německa volají kromě jiných i nákladní dopravci.