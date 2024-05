Nevidomá žena zavřela do trouby utěrku, od plamene popraskalo sklo dvířek

Dvě jednotky hasičů vyjížděly v pondělí dopoledne do Nýřan na Plzeňsku na pomoc nevidomé ženě, která v bytě ucítila kouř. Po příjezdu na místo hasiči zjistili, že žena zavřela do dvířek od trouby utěrku, která v ní vzplála. Pak se ozvala rána, když od sálavého tepla popraskalo sklo dveří trouby. To ženu vyděsilo.